Действительно ли можно найти красную руту: какое растение скрывается за известной легендой

Накануне выхода в прокат долгожданного фильма "Поезд „Червона рута“" интерес к главному символу карпатских преданий вновь на пике. О легендарном "волшебном зелье", что цветет только раз в год в ночь на Ивана Купала, слышали все благодаря бессмертному хиту Владимира Ивасюка. Однако существует ли этот цветок на самом деле, или это всего лишь красивый миф?

У науки есть вполне конкретный ответ. "Красная рута" – это народное название карпатского рододендрона (или восточнокарпатского рододендрона), который ботаники также называют миртолистным.

Где искать настоящую "Красную руту"?

Найти это волшебное растение вполне реально, но для этого придется подняться высоко в горы. Рододендрон растет исключительно в высокогорье Карпат – на высоте более 1600 метров над уровнем моря.

Самые большие розово-малиновые "ковры" можно увидеть на горных хребтах Черногоры, Мармароса и Свидовца. В отличие от купальской ночи из легенд, пик цветения рододендрона приходится на июнь и начало июля.

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Почему именно рододендрон стал "рутой"?

Классическая ботаническая рута имеет желтые цветки и растет преимущественно на юге. Однако именно рододендрон с его ярко-розовыми лепестками и произрастанием на труднодоступных, окутанных туманом скалах идеально соответствовал народным представлениям о редком волшебном зелье.

В гуцульских преданиях верили, что девушка, найдящая красный цветок, сможет навсегда очаровать возлюбленного. Именно эти фольклорные записи из книг и экспедиций по карпатским селам вдохновили Владимира Ивасюка на создание песни, ставшей национальным символом.

Поэтому перед просмотром фильма о легендарном поезде стоит помнить: "Красная рута" – это не миф. Каждое лето она покрывает карпатские вершины малиновым цветом, оставаясь живым символом нашей культуры.