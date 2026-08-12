Наука має цілком конкретну відповідь. Червона рута – це народна назва рододендрона карпатського (або рододендрона східнокарпатського), який ботаніки також називають миртолистим.

Де шукати справжню Червону руту?

Знайти цю магічну рослину цілком реально, але для цього доведеться піднятися високо в гори. Рододендрон росте виключно у високогір’ї Карпат – на висоті понад 1600 метрів над рівнем моря.

Найбільші рожево-малинові "килими" можна побачити на гірських хребтах Чорногори, Мармаросу та Свидовця. На відміну від купальської ночі з легенд, пік цвітіння рододендрона припадає на червень та початок липня.

Магічна квітка українських Карпат: дивіться відео

Чому саме рододендрон став "рутою"?

Класична ботанічна рута має жовті квіти й росте переважно на півдні. Проте саме рододендрон із його яскраво-рожевими пелюстками та зростанням у важкодоступних, оповитих туманом скелях, ідеально підходив під народні уявлення про рідкісне чарівне зілля.

У гуцульських переказах вірили, що дівчина, яка знайде червону квітку, зможе назавжди причарувати коханого. Саме ці фольклорні записи з книг та експедицій карпатськими селами натхненний Володимир Івасюк перетворив на пісню, яка стала національним символом.

Тож перед переглядом фільму про легендарний потяг варто пам'ятати: Червона рута — це не міф. Вона щоліта вкриває карпатські вершини малиновим цвітом, залишаючись живим символом нашої культури.