С одной сумкой вокруг света: как Нелли Блай опередила героя Жюля Верна

В ноябре 1889 года американская журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие с одной небольшой сумкой. Она собиралась обогнать Филеаса Фогга, героя романа Жюля Верна "Вокруг света за восемьдесят дней".

Ее редактор сначала сомневался, что женщина сможет совершить такое путешествие без сопровождения. Когда же путешествие началось, другое издание отправило в кругосветное путешествие свою журналистку, о чем сама Блай узнала только по дороге.

Как Нелли Блай решила объехать мир быстрее, чем герой Жюля Верна?

Идею путешествия репортерша New York World предложила редакции еще в 1888 году, как рассказывает Heinz History Center. Ее замысел был прост: пройти настоящий кругосветный маршрут менее чем за 80 дней, которые понадобились вымышленному Филеасу Фоггу.

Редактор возражал: Блай говорила только по-английски, якобы нуждалась в спутнике-мужчине и должна была взять столько багажа, что быстро передвигаться было бы невозможно. Когда он предложил отправить вместо нее мужчину, журналистка ответила, что тогда отправится в тот же день от другой газеты и опередит его.

Как выглядела журналистка: смотрите видео

Редакция согласилась только через год, а на подготовку оставила считанные дни. Блай заказала дорожную одежду и приобрела сумку высотой примерно 18 сантиметров и шириной 41 сантиметр. Внутри поместились белье, тапочки, туалетные принадлежности, бумага, ручки и другие необходимые вещи.

14 ноября 1889 года она отплыла из Гобокена, штат Нью-Джерси, на пароходе "Augusta Victoria". После пересечения Атлантики журналистка отклонилась от маршрута, чтобы встретиться с самим Верном во французском Амьене. Они общались через переводчика и сравнивали ее предстоящее путешествие с приключениями Фогга на карте. В отличие от литературного героя, Блай планировала обойти железнодорожный маршрут через Индию, чтобы сэкономить время, путешествуя по морю.

Что угрожало путешествию и через сколько дней оно завершилось?

Пока Блай направлялась на восток, журнал Cosmopolitan отправил в кругосветное путешествие свою журналистку Элизабет Бисленд. Она выехала в тот же день, но двинулась в противоположном направлении – через Соединенные Штаты к Тихому океану. Так путешествие по мотивам романа превратилось еще и в соревнование двух изданий.

Блай узнала о сопернице только в Гонконге. Там ей сообщили, что Бисленд уже побывала в городе и уехала дальше, тогда как самой Нелли придется несколько дней ждать следующего парохода. Впрочем, журналистка подчеркивала, что ее собственная цель – завершить маршрут за обещанные редакции 75 дней.

Удивительное путешествие женщины / Фото Wikimedia

Путь пролегал через Европу, Суэцкий канал, Цейлон (нынешнюю Шри-Ланку), Сингапур, Гонконг и Японию. Штормы в Тихом океане угрожали графику, а после прибытия в Калифорнию возникло новое препятствие: снег заблокировал горные перевалы. Для Блай организовали специальный поезд, который двинулся по более южному маршруту. 25 января 1890 года в 15:51 она прибыла на вокзал в Джерси-Сити.

Кругосветное путешествие длилось 72 дня, 6 часов и 11 минут – почти на восемь суток меньше, чем у героя Верна. По сообщению New York World, на вокзале журналистку встречали около 15 тысяч человек. Газета использовала ее популярность для проведения конкурсов, выпуска настольных игр и продажи биографии. Однако сама Блай не получила ни премии, ни повышения зарплаты и вскоре покинула редакцию, которая финансировала ее путешествие.