С одной сумкой вокруг света: как Нелли Блай опередила героя Жюля Верна

Ее редактор сначала сомневался, что женщина сможет совершить такое путешествие без сопровождения. Когда же путешествие началось, другое издание отправило в кругосветное путешествие свою журналистку, о чем сама Блай узнала только по дороге.

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Как Нелли Блай решила объехать мир быстрее, чем герой Жюля Верна?

Идею путешествия репортерша New York World предложила редакции еще в 1888 году, как рассказывает Heinz History Center. Ее замысел был прост: пройти настоящий кругосветный маршрут менее чем за 80 дней, которые понадобились вымышленному Филеасу Фоггу.

Редактор возражал: Блай говорила только по-английски, якобы нуждалась в спутнике-мужчине и должна была взять столько багажа, что быстро передвигаться было бы невозможно. Когда он предложил отправить вместо нее мужчину, журналистка ответила, что тогда отправится в тот же день от другой газеты и опередит его.

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Как выглядела журналистка: смотрите видео

Редакция согласилась только через год, а на подготовку оставила считанные дни. Блай заказала дорожную одежду и приобрела сумку высотой примерно 18 сантиметров и шириной 41 сантиметр. Внутри поместились белье, тапочки, туалетные принадлежности, бумага, ручки и другие необходимые вещи.

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14 ноября 1889 года она отплыла из Гобокена, штат Нью-Джерси, на пароходе "Augusta Victoria". После пересечения Атлантики журналистка отклонилась от маршрута, чтобы встретиться с самим Верном во французском Амьене. Они общались через переводчика и сравнивали ее предстоящее путешествие с приключениями Фогга на карте. В отличие от литературного героя, Блай планировала обойти железнодорожный маршрут через Индию, чтобы сэкономить время, путешествуя по морю.

Что угрожало путешествию и через сколько дней оно завершилось?

Пока Блай направлялась на восток, журнал Cosmopolitan отправил в кругосветное путешествие свою журналистку Элизабет Бисленд. Она выехала в тот же день, но двинулась в противоположном направлении – через Соединенные Штаты к Тихому океану. Так путешествие по мотивам романа превратилось еще и в соревнование двух изданий.

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Блай узнала о сопернице только в Гонконге. Там ей сообщили, что Бисленд уже побывала в городе и уехала дальше, тогда как самой Нелли придется несколько дней ждать следующего парохода. Впрочем, журналистка подчеркивала, что ее собственная цель – завершить маршрут за обещанные редакции 75 дней.

Удивительное путешествие женщины / Фото Wikimedia

Путь пролегал через Европу, Суэцкий канал, Цейлон (нынешнюю Шри-Ланку), Сингапур, Гонконг и Японию. Штормы в Тихом океане угрожали графику, а после прибытия в Калифорнию возникло новое препятствие: снег заблокировал горные перевалы. Для Блай организовали специальный поезд, который двинулся по более южному маршруту. 25 января 1890 года в 15:51 она прибыла на вокзал в Джерси-Сити.

Кругосветное путешествие длилось 72 дня, 6 часов и 11 минут – почти на восемь суток меньше, чем у героя Верна. По сообщению New York World, на вокзале журналистку встречали около 15 тысяч человек. Газета использовала ее популярность для проведения конкурсов, выпуска настольных игр и продажи биографии. Однако сама Блай не получила ни премии, ни повышения зарплаты и вскоре покинула редакцию, которая финансировала ее путешествие.