З однією сумкою навколо світу: як Неллі Блай випередила героя Жуля Верна

Її редактор спочатку сумнівався, що жінка зможе здійснити таку мандрівку без супроводу. Коли ж подорож розпочалася, інше видання відправило навколо світу власну журналістку, про що сама Блай дізналася лише дорогою.

Adv

Як Неллі Блай вирішила об’їхати світ швидше за героя Жуля Верна?

Ідею подорожі репортерка New York World запропонувала редакції ще 1888 року, як розповідає Heinz History Center. Її задум був простим: пройти справжній навколосвітній маршрут менш ніж за 80 днів, які знадобилися вигаданому Філеасу Фоггу.

Редактор заперечував: Блай розмовляла лише англійською, нібито потребувала чоловіка-супутника й мала взяти стільки багажу, що швидко пересуватися було б неможливо. Коли він запропонував відправити замість неї чоловіка, журналістка відповіла, що тоді вирушить того самого дня від іншої газети й випередить його.

Як виглядала журналістка: дивіться відео

Реклама

Редакція погодилася лише через рік, а на підготовку залишила лічені дні. Блай замовила дорожнє вбрання та придбала сумку заввишки приблизно 18 сантиметрів і завширшки 41 сантиметр. Усередині помістилися білизна, капці, туалетне приладдя, папір, ручки та інші необхідні речі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

14 листопада 1889 року вона відпливла з Гобокена, штат Нью-Джерсі, на пароплаві Augusta Victoria. Після перетину Атлантики журналістка відхилилася від маршруту заради зустрічі із самим Верном у французькому Ам’єні. Вони спілкувалися через перекладача й порівнювали її майбутню подорож із пригодами Фогга на карті. На відміну від літературного героя, Блай планувала оминути залізничний переїзд через Індію, щоб заощадити час, подорожуючи морем.

Що загрожувало подорожі та за скільки днів вона завершилася?

Поки Блай прямувала на схід, журнал Cosmopolitan відправив навколо світу свою журналістку Елізабет Бісленд. Вона виїхала того самого дня, але рушила у протилежному напрямку – через Сполучені Штати до Тихого океану. Так подорож за мотивами роману перетворилася ще й на змагання двох видань.

Реклама

Блай дізналася про суперницю лише в Гонконзі. Там їй повідомили, що Бісленд уже побувала в місті й поїхала далі, тоді як самій Неллі доведеться кілька днів чекати на наступний пароплав. Утім, журналістка наголошувала, що її власна мета – завершити маршрут за обіцяні редакції 75 днів.

Дивовижна подорож жінки / Фото Wikimedia

Дорога пролягала через Європу, Суецький канал, Цейлон, нинішню Шрі-Ланку, Сінгапур, Гонконг і Японію. Шторми у Тихому океані загрожували графіку, а після прибуття до Каліфорнії виникла нова перешкода: сніг заблокував гірські перевали. Для Блай організували спеціальний поїзд, який рушив південнішим маршрутом. 25 січня 1890 року о 15:51 вона прибула на вокзал у Джерсі-Сіті.

Навколосвітня подорож тривала 72 дні, 6 годин і 11 хвилин – майже на вісім діб менше, ніж у героя Верна. За повідомленням New York World, на станції журналістку зустрічали близько 15 тисяч людей. Газета використала її популярність для конкурсів, настільних ігор та продажу біографії. Проте сама Блай не отримала ані премії, ані підвищення зарплати й невдовзі залишила редакцію, яка фінансувала її подорож.