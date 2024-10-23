В Офісі генпрокурора розповіли, в яких двох областях найбільше прокурорів з "інвалідністю"

Наразі триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності. Найбільший відсоток таких випадків зафіксували у двох областях.

Йдеться про Черкаську та Хмельницьку області. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та додали перелік відсоткових співвідношень.

Дивіться також МСЕК давали фіктивну інвалідність, а прокурори допомагали: усе, що відомо про скандали

Що відомо про випадки з оформленням "інвалідності"

Відомо, що вищезгадана перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Досліджуються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду. Триває кримінальне провадження.

За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з опрацьованою інформацією, зараз на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення.

Водночас у Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що у решті прокуратур та в Офісі генпрокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах – від 5 до 10%.

"В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті", – повідомили там.



Оформлення інвалідності серед прокурорів по областях / Фото Офісу генпрокурора

До слова, Міністерство охорони здоров’я України скасувало рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним, що проходили огляд у Хмельницькій МСЕК. Це сталося за результатами перевірки після рішення РНБО та змін у законодавстві.