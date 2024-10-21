Так Міністерство охорони здоров’я України виконало рішення РНБО від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" та Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Про це повідомляють "Українські новини".

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Результати перевірки МОЗ

МОЗ перевірило майже 54 000 справ чоловіків віком від 18 до 60 років й обрало 781 справу для перегляду.

Окрім цього, перевірки стосувалися рішень МСЕК щодо чоловіків віком від 25 до 50 років з II та III групами інвалідності. Комісія розібрала майже 38 000 справ та відібрала для перегляду 543 справи.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що наразі опрацьовано 18 779 медико-експертних справ, з яких у 3 146 випадках рішення МСЕК визнали сумнівними та призначили додаткову експертизу. За результатами цих перевірок експертні висновки у 74 справах було переглянуто та скасовано.

У 38 випадках ІІ група інвалідності скасована і встановлена ІІІ група. У 36 випадках групу інвалідності знято.

Відповідь МОЗ на запит ЗМІ / Фото "Українських новин"

Нині правоохоронні органи в рамках кримінального провадження проводять перевірку Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.

Нагадуємо, журналісти викрили лікарів МСЕК, які володіють розкішною нерухомістю та автомобілями Tesla. Після цього голова Міністерства охорони здоровʼя Віктор Ляшко анонсував перевірку 3,5 тисячі рішень МСЕК щодо інвалідності чоловіків, з метою виявлення зловживань під час війни.

Раніше стало відомо, що 49 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність у голови МСЕК Тетяни Крупи, "дахуючи" корупційну схему Крупи у МСЕК та Пенсійному фонді.