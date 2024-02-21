Іран передав Росії сотні балістичних ракет із дальністю до 700 кілометрів, – Reuters

Росія могла отримати від Ірану чимало балістичних ракет класу "земля – земля". Це поглиблює військову співпрацю між Тегераном та Москвою, проти яких США вводили санкції.

Іран міг передати Росії близько 400 балістичних ракет. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на 6 анонімних джерел, 3 з яких – іранські.

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Що відомо про ці ракети

Як заявило агентство, частина переданих ракет належить до сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Такі ракети можуть бити по об'єктах на відстані від 300 до 700 кілометрів.

За даними видання, постачання почалося на початку січня. Це сталося після укладення угоди між військовими та представниками служби безпеки Росії та Ірану наприкінці минулого року. Ці зустрічі проходили у Тегерані та Москві.

Іранський чиновник на умовах анонімності заявив, що було щонайменше 4 поставки ракет. За словами джерела, найближчими тижнями їх буде більше. Інший анонімний високопоставлений іранський чиновник заявив, що частину зброї відправили до Росії кораблем через Каспійське море. Інші балістичні ракети перевезли літаком. Він теж заявив, що поставок буде більше, та додав, що іранцям "дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо".

Також агентство поспілкувалося з анонімним чиновником із США. Він зазначив, що Вашингтон бачив свідчення активного просування переговорів між Росією та Іраном, але поки що немає жодних ознак того, що постачання балістичних ракет насправді відбулося.

З приводу цього 24 Канал звернувся до ГУР МО за коментарем. Представник пресслужби Андрій Юсов дав зрозуміти, що українська розвідка на цей час перевіряє оприлюднену ЗМІ інформацію.

Дана інформація перевіряється та уточнюється,

– заявив він.

Вантажна авіація літає до Ірану

, у матеріалі агентства зауважується, що термін дії обмежень Ради Безпеки ООН на експорт Іраном деяких ракет, БпЛА та інших технологій закінчився в жовтні 2023 року. При цьому США та ЄС зберегли санкції щодо іранської програми балістичних ракет. Причиною стали побоювання Вашингтона та Брюсселя щодо експорту Тегераном зброї до його проксі на Близькому Сході та до Росії.