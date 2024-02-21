Іран передав Росії сотні балістичних ракет із дальністю до 700 кілометрів, – Reuters
Джерело:Reuters
Росія могла отримати від Ірану чимало балістичних ракет класу "земля – земля". Це поглиблює військову співпрацю між Тегераном та Москвою, проти яких США вводили санкції.
Іран міг передати Росії близько 400 балістичних ракет. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на 6 анонімних джерел, 3 з яких – іранські.
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Що відомо про ці ракети
Як заявило агентство, частина переданих ракет належить до сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Такі ракети можуть бити по об'єктах на відстані від 300 до 700 кілометрів.
За даними видання, постачання почалося на початку січня. Це сталося після укладення угоди між військовими та представниками служби безпеки Росії та Ірану наприкінці минулого року. Ці зустрічі проходили у Тегерані та Москві.
Іранський чиновник на умовах анонімності заявив, що було щонайменше 4 поставки ракет. За словами джерела, найближчими тижнями їх буде більше. Інший анонімний високопоставлений іранський чиновник заявив, що частину зброї відправили до Росії кораблем через Каспійське море. Інші балістичні ракети перевезли літаком. Він теж заявив, що поставок буде більше, та додав, що іранцям "дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо".
Також агентство поспілкувалося з анонімним чиновником із США. Він зазначив, що Вашингтон бачив свідчення активного просування переговорів між Росією та Іраном, але поки що немає жодних ознак того, що постачання балістичних ракет насправді відбулося.
З приводу цього 24 Канал звернувся до ГУР МО за коментарем. Представник пресслужби Андрій Юсов дав зрозуміти, що українська розвідка на цей час перевіряє оприлюднену ЗМІ інформацію.
Дана інформація перевіряється та уточнюється,
– заявив він.
Вантажна авіація літає до Ірану
- Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк нещодавно повідомила в етері телемарафону про активність вантажної авіації. Літаки знову виконували рейси маршрутом Тегеран – Москва.
- Це може свідчити про перевезення специфічного військового вантажу як у вигляді вже готових дронових виробів, так і у вигляді запчастин, які будуть використані для виготовлення їх на території країни-агресорки. За словами речниці, сам факт такої активності передує більш масованим російським атакам.