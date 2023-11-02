"Це не глюк, а політика ООН": Іран перейняв головування в Радбезі ООН з прав людини

Від 2 листопада Іран починає головування на форумі Ради ООН з прав людини. Правозахисники обурені цим фактом.

Правозахисники наголошують, що репресії, тортури та страти в Ірані не можуть дозволити йому головувати на форумі ООН з прав людини.

Дивіться також Підпорядковуються безпосередньо Ірану: наскільки серйозні загрози для Ізраїлю з боку Ємену

Іран вчитиме інші країни "дотримуватися прав людини"

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що "це не глюк, а політика ООН". Вона зазначила, що іранський режим спонсорував убивства ізраїльтян терористами ХАМАС, несе відповідальність за зростання кількості страт у своїй країні, пригнічення жінок та дівчаток, а також недавню смерть 16-річної Арміти, яка померла після нападу іранської "поліції моралі" через те, що не носила обовʼязковий хіджаб».

І ось тепер цей режим навчатиме нас дотримуватися прав людини в Раді ООН. Вітаю. Чорнило на Статуті ООН має розтанути,

– написала Чорнохова.

Додамо, що Іран постачає Росії "Шахеди", якими вона щодня атакує критично важливу інфраструктуру.

Росія продовжує бути членом Радбезу

Варто зазначити, що це вже не виглядає дивно на фоні того, що країна-агресор досі постійний член у Раді безпеки ООН та навіть має право вето. 24 лютого 2022 року Росія вчинила повномасштабне вторгнення в Україну саме під час засідання ООН.

До складу Радбезу входять 5 постійних членів ООН: Велика Британія, Франція, США, Китай та Росія. Вони мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі. Головування в Радбезі змінюється щомісяця за порядком англійського алфавіту.