"Это не глюк, а политика ООН": Иран перенял председательство в Совбезе ООН по правам человека

С 2 ноября Иран начинает председательство на форуме Совета ООН по правам человека. Правозащитники возмущены этим фактом.

Правозащитники отмечают, что репрессии, пытки и казни в Иране не могут позволить ему председательствовать на форуме ООН по правам человека.

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Иран будет учить другие страны "соблюдать права человека"

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что "это не глюк, а политика ООН" Она отметила, что иранский режим спонсировал убийства израильтян террористами ХАМАС, несет ответственность за рост количества казней в своей стране, угнетение женщин и девочек, а также недавнюю смерть 16-летней Армиты, скончавшейся после нападения иранской "полиции морали" из-за того, что не носила обязательный хиджаб».

И вот теперь этот режим будет учить нас соблюдать права человека в Совете ООН. Поздравляю. Чернила на Уставе ООН должны растаять,

– написала Чернохова.

Иран поставляет России "Шахеды", которыми она ежедневно атакует критически важную инфраструктуру.

Россия продолжает быть членом Совбеза

Стоит отметить, что это уже не удивительно на фоне того, что страна-агрессор до сих пор постоянный член в Совбезе ООН и даже имеет право вето. 24 февраля 2022 года Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину как раз во время заседания ООН.

В состав Совбеза входят 5 постоянных членов ООН: Великобритания, Франция, США, Китай и Россия. Они имеют право на вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе. Председательство в Совбезе меняется ежемесячно по порядку английского алфавита.