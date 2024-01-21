Антизахідна політика 3 країн: чому лідери Ірану та Росії по черзі відвідають Туреччину
Стало відомо, що президенти Ірану та Росії відвідають Туреччину 24 січня та 12 лютого відповідно. І, як не дивно, у цих двох країн дійсно можуть бути спільні інтереси в низці геополітичних питань.
Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник, блогер Марк Фейгін. Він припустив, що прийом двох очільників країн "вісі зла" може свідчити про деяку зміну зовнішньополітичного курсу Анкари.
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Що спільного може бути у Росії, Ірану та Туреччини
Найімовірніше, що очільники трьох країн під час своїх зустрічей обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході й, можливо, спробують скріпити на цих зустрічах свій тріумвірат.
"Ердоган надзвичайно конфліктний щодо НАТО та Ізраїлю (протягом останнього часу – 24 Канал). Чомусь Туреччина дрейфує в бік країн-ізгоїв", – зауважив російський блогер.
Найімовірніше, цим маневром Ердоган прагне здобути додаткові матеріальні ресурси на тлі того, що в Туреччині знову зростають ціни. Однак економіка є не причиною, а наслідком політичного зближення цих трьох країн, які цілком можуть співпрацювати щодо окремих питань.
Стрижневим питанням (яке об'єднує Росію, Туреччину та Іран – 24 Канал) є антизахідна політика всіх трьох країн. І можливо, що протягом цих зустрічей вони спробують консолідувати цю позицію,
– зазначив Фейгін.
Цікаво також, що усі три країни мають свої інтереси в сирійській громадянській війни, в чомусь навіть перебуваючи по різні боки барикад. Відповідно, для того, щоб справді зблизитись, Ірану, Росії та Туреччині потрібно знайти точку порозуміння в цьому питанні.
Що відбувається в Ірані, Туреччині та Росії
- На початку 2024 року Тегеран провів декілька воєнних акцій з метою демонстрації сили. Так, його флот викрав грецький нафтовий танкер, а військо – обстріляло столицю іракського Курдистану балістичними ракетами, а також завдало ракетного удару по Пакистану.
- Водночас неспокійно й в Туреччині, де в ніч на 13 січня спалахнули бої на кордоні з Іраком. За повідомленнями, курдські повстанці намагалися проникнути на територію Туреччини, але були змушені відступити, втративши 15 бійців. У відповідь на це Анкара завдала 29 авіаударів по курдських об'єктах в Сирії та Іраці.
- Росія ж у середині січня сколихнулася від хвилювань у Башкортостані, в якому несправедливо засудили відомого активіста. Башкири не задоволені місцевою адміністрацією, яка діє повністю в інтересах Путіна, і хотіли б повалення його влади та відокремлення від Москви.