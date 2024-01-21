Антизападная политика 3 стран: почему лидеры Ирана и России поочередно посетят Турцию
Стало известно, что президенты Ирана и России посетят Турцию 24 января и 12 февраля соответственно. И, как ни странно, у этих двух стран действительно могут быть общие интересы в ряде геополитических вопросов.
Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник, блоггер Марк Фейгин. Он предположил, что прием двух глав стран "оси зла" может свидетельствовать о некотором изменении внешнеполитического курса Анкары.
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Что общего может быть у России, Ирана и Турции
Скорее всего, руководители трех стран во время своих встреч будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и, возможно, попытаются скрепить на этих встречах свой триумвират.
"Эрдоган чрезвычайно конфликтен в отношении НАТО и Израиля (в последнее время – 24 Канал). Почему-то Турция дрейфует в сторону стран-изгоев", – отметил российский блоггер.
Скорее всего, этим маневром Реджеп Эрдоган стремится получить дополнительные материальные ресурсы на фоне того, что в Турции снова растут цены. Однако экономика не причина, а следствие политического сближения этих трех стран, которые вполне могут сотрудничать по отдельным вопросам.
Стержневым вопросом (объединяющим Россию, Турцию и Иран – 24 Канал) является антизападная политика всех трех стран. И возможно, что в течение этих встреч они попытаются консолидировать эту позицию,
– отметил Фейгин.
Интересно также, что все три страны имеют свои интересы в сирийской гражданской войне, при чем даже находясь по разные стороны баррикад. Соответственно, для того чтобы действительно сблизиться, Ирану, России и Турции нужно найти точку взаимопонимания.
Что происходит в Иране, Турции и России
- В начале 2024 года Тегеран провел несколько военных акций с целью демонстрации силы. Да, его флот похитил греческий нефтяной танкер, армия – обстреляла столицу иракского Курдистана баллистическими ракетами, а также нанесла ракетный удар по Пакистану.
- В то же время, беспокойно и в Турции, где в ночь на 13 января вспыхнули бои на границе с Ираком. По сообщениям, курдские повстанцы пытались проникнуть на территорию Турции, но вынуждены были отступить, потеряв 15 бойцов. В ответ на это Анкара нанесла 29 авиаударов по курдским объектам в Сирии и Ираке.
- Россия же в середине января всколыхнулась от волнений в Башкортостане, в котором несправедливо был осужден известный активист. Башкиры недовольны местной администрацией, действующей полностью в интересах Путина, и хотели бы свержения его власти и отделения от Москвы.