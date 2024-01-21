Антизападная политика 3 стран: почему лидеры Ирана и России поочередно посетят Турцию

Стало известно, что президенты Ирана и России посетят Турцию 24 января и 12 февраля соответственно. И, как ни странно, у этих двух стран действительно могут быть общие интересы в ряде геополитических вопросов.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник, блоггер Марк Фейгин. Он предположил, что прием двух глав стран "оси зла" может свидетельствовать о некотором изменении внешнеполитического курса Анкары.

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Что общего может быть у России, Ирана и Турции

Скорее всего, руководители трех стран во время своих встреч будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и, возможно, попытаются скрепить на этих встречах свой триумвират.

"Эрдоган чрезвычайно конфликтен в отношении НАТО и Израиля (в последнее время – 24 Канал). Почему-то Турция дрейфует в сторону стран-изгоев", – отметил российский блоггер.

Скорее всего, этим маневром Реджеп Эрдоган стремится получить дополнительные материальные ресурсы на фоне того, что в Турции снова растут цены. Однако экономика не причина, а следствие политического сближения этих трех стран, которые вполне могут сотрудничать по отдельным вопросам.

Стержневым вопросом (объединяющим Россию, Турцию и Иран – 24 Канал) является антизападная политика всех трех стран. И возможно, что в течение этих встреч они попытаются консолидировать эту позицию,

– отметил Фейгин.

Интересно также, что все три страны имеют свои интересы в сирийской гражданской войне, при чем даже находясь по разные стороны баррикад. Соответственно, для того чтобы действительно сблизиться, Ирану, России и Турции нужно найти точку взаимопонимания.

Что происходит в Иране, Турции и России