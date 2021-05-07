Іранські секрети: як елітне військо керує країною та її політиками

У прощальній розмові, яка мала піти в архів і слугувати допомогою для наступника, голова МЗс Ірану Джавад Заріф розповів багато цікавого. Зокрема, що країною керує впливовий Корпус Стражів Ісламської Революції.

Джавад Заріф, який влітку залишить посаду міністра іноземних справ Ірану, поговорив 7 годин у закритому режимі з економістом Саїдом Лейлазом. Взагалі, розмова мала піти в урядовий архів та прослухана наступником Заріфа. Але якимось чином вона опинилася у репортерів Iran International. Дещо зі сказаного було давно відомо, але деякі факти спричинили справжній скандал.

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Тут всім заправляє армія: Заріф проти Корпусу Стражів

Одна з головних тем розмови Зарфіа стосувалася того, що цивільні лідери не мають реальної влади в країні, де всім керує Корпус Стражів Ісламської Революції. Мовляв, вони самі скасовують урядові рішення та ігнорують поради (що призводить до непередбачуваних наслідків). Про це у короткому аналізі пише NYT.

Колишній віцепрезидент країни Алі Абтахі порівняв ситуацію із "крадіжкою Ізраїлем ядерних документів з Ірану".

Особливо діяльності Джавада Заріфа, за його ж словами, заважав вже померлий генерал КСІР Касім Сулеймані. Він очолював Сили зовнішніх операцій "Кудс" і "часто тримав мене у темряві щодо урядових дій аж до мого збентеження", – пояснює Заріф. Багато хто в самому Ірані критикували зовнішнє втручання як "дорогі та приречені авантюри".

У розмові, Заріф розкритикував загиблого генерала Сулеймані / Фото Tehran Times

"Він створював перепони на всьому моєму шляху", – стверджував головний дипломат Ірану. Сулеймані вбили в Іраку американці у січні 2020 року. У іншій частині розмови(всього було злито трохи понад 3 години) Заріф вже хвалить вбитого генерала.

Як показали подальші події, жодного зближення між Іраном та Заходом не було, а іранці продовжували підтримувати росіян у кількох конфліктах, переважно – у Сирії, на боці Башара Асада. Голова МЗС згадав і про дозвіл літакам РФ літати в іранському повітряному просторі під час бомбування Сирії. Ще одне рішення, щодо якого його просто поставили перед фактом.

Коли з авіакомпанії Iran Air зняли санкції, Сулеймані використовував її, щоб літати в Дамаск з персоналом та технікою для режиму Асада. При цьому ні міністр транспорту, ні сам голова цієї авіакомпанії не були в курсі перельотів!

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Ще одна цікава історія: у день, коли Тегеран планував помститися за знищення Сулеймані, два генерали сил "Кудс" поїхали до ексголови уряду Іраку Аделя Абдула Махді. Вони мали попередити його про удар по американській базі через 45 хвилин. Але американці про це вже знали.

Дії армії та Корпусу Стражів часто ставили Заріфа у незручне становище / Фото IndyStar

Адміністрація Рухані також втрапила – з милості КСІР – в інший скандал, тепер щодо визнання своєї ролі у війні в Ємені. Там Іран вже давно підтримує рух Ансар Аллах повстанців-хуситів, тоді як Саудівська Аравія, ОАЕ та інші члени коаліції воюють з ними від імені уряду в екзилі.

Всім відома правда Генерал Стражів Ростам Касемі обмовився: дійсно, Іран відправив туди обладнання, зброю та кількох військових радників. При цьому офіційний Тегеран з початку конфлікту намагався применшити, якщо не спростувати зовсім, свою роль в Ємені.

Цей важливий епізод показав рівень високої внутрішньої боротьби між виконавчою гілкою влади та її військовим крилом. Або, як влучно сказав очільник відомства, "дипломатією багато разів жертвували заради просування польових операцій в регіоні".

Несамостійна влада та поїздки до РФ

Таким чином, роль Заріфа як державного представника, суворо обмежена. Вона залежить від наказів вищого керівництва держави, включаючи Верховного Аятолу Алі Хаменеї. Це ще більше зв'яже руки іранським дипломатам, які наразі залучені до нових перемовин щодо повернення до СВПД (він же – Іранська ядерна угода) у Відні.

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Щодо історії впровадження ядерної угоди, Заріф розповів кілька цікавих історій. Сулеймані кілька разів літав до Москви між липнем 2015 (підписання) та січнем 2016 (початок дії), щоб завадити її виконанню.

Ця заява щонайменше дивна: Росія дуже активно працювала і працює зараз заради збереження ядерної угоди та повернення Тегерану до її виконання. З московської точки зору, це дійсно було "зближення Ірану з Заходом" на той час.

У Росії нібито домовились, що обидві країни відправлять сухопутну армію до Сирії (до 2015 року, РФ використовувала лише авіанальоти). Це сталося після зустрічі з Володимиром Путіним особисто, пише Al-Jazeera. Незадовго до офіційного запуску СВПД, були напади на саудівські дипломатичні установи в Ірані й захоплення суден у Перській затоці.

РФ намагалася завадити ядерній угоді, але зараз бореться за неї / Фото Business Insider

Але все одно головною метою Кремля було збереження угоди, незважаючи ні на що. Інше питання, як стверджує газета Amwaj Media, що "всередині Ірану панують антиросійські настрої", які міг підхопити і Заріф.

На цьому фоні промовистими є новини про перемовини між Іраном та США у Багдаді. З американської сторони був директор ЦРУ Білл Бернс, з іранської – голова Верховної Ради Нацбезпеки Алі Шамкхані. Щоправда, іранське інформаційна агенція Tasnim News це спростовує

Витік зображує їх як несамостійних фігур, що лише виконують накази. Наприклад Рахбар (тобто лідер в Ірані – 24) нещодавно "з силою дорікнув" Заріфу після слів про можливу співпрацю з США щодо ядерних питань. Заріф згадав розмову з колишнім Держсекретарем США (а нині – головним по клімату – 24) Джоном Керрі.

"Ізраїль 200 разів атакував іранські сили в Сирії", – сказав Керрі на великий подив Заріфа. Пізніше у своєму Twitter він спростував це твердження.

І про збиття українського літака: КСІР відразу знав, що вони збили цивільний авіалайнер, але визнали це лише через три доби. "Бог є мені свідком, вони кричали на мене так, ніби заперечували його існування", – розповів Заріф про засідання Ради Нацбезпеки.

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Вірогідність обрання більш радикально налаштованого президента у червні зросла ще більше, оскільки інтерв'ю Заріфа вдарила по й так примарним шансам партії реформ на утримання при владі. Особливо зважаючи на постійні безпекові провали всередині країни, які призводять до точкових ліквідацій, вибухів та зливів або крадіжок конфіденційної інформації.

Мотиви витоку можуть бути різними, зважаючи на поступовий успіх нових перемовин про ядерну угоду та наближення виборів. Але можливо, це спроба "торпедувати" обидва процеси. Щодо Заріфа, залишається спостерігати, злив йому зашкодить чи допоможе.