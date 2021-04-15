Іранський ядерний об'єкт Натанз був атакований 11 квітня та може на деякий час припинити збагачення урану. Тим часом, тривають ядерні перемовини щодо повернення США та Тегерану назад до виконання угоди – Спільного всеосяжного плану дій.

Натанз вже не вперше стає об'єктом нападу, оскільки це найбільший центр збагачення урану в країні. Однак цей напад збігся у часі з перемовинами у Відні, в яких беруть участь Іран, Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія, Китай та США. На цих перемовинах розглядають умови, на яких Сполучені Штати можуть повернутися у Спільний всеосяжний план дій (або ж СВПД, він же – JCPOA). Тепер головне питання – чи продовжаться вони взагалі?

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Нічні підземні вибухи: що сталося в Натанзі

Спочатку мова йшла про кібератаку, що просто вимкнула електроенергію на ядерному об'єкті. Втім, як стало відомо виданню Walla News та було підтверджено самою Атомною Організацією Ірану, насправді в Натанзі пролунали вибухи під землею. Саме там, де на центрифугах збагачують уран для подальшого використання у мирних (чи військових) цілях. Кілька центрифуг, зчеплених разом, називають каскадом.

Важливо. Бомбу там заклали спеціально та за деякий час до детонації. Жертв та екологічного забруднення не було, а от збагачення урану ( Іран підняв його до 20%, виконуючи прийнятий парламентом закон) може бути призупинено.

The New York Times надає дані про "відкидання ядерної програми Ірану назад на 9 місяців", але є обґрунтовані думки, що такі дані – перебільшення.

До речі, про це вже існує жарт у місцевих аналітиків: мовляв, "західні джерела у спецслужбах" можуть жити не далі західного Тель-Авіву.

Далі почалася пожежа. Потім, в одному місці впала стеля і потужності вимкнулись. Наразі не дуже зрозуміло, наскільки серйозно Натанз постраждав, але він працює на аварійній електросистемі. Спікер АОІ (Атомної організації Ірану) Беруз Камальванді серйозно травмувався, коли приїхав оцінити пошкодження. Він впав у яму, яку прикрили алюмінієм. Скоріш за все, такий "кратер" утворився якраз після детонації.



Лідери Ірану оглядають нові центрифуги / Фото CBS News

Тегеран запевняє, що "збагачення продовжується тим же темпом", але перевірити це наразі неможливо. У липні 2020 року інший удар знищив наземну частину комплексу, де власне ці центрифуги будують та тестують.

За даними CNN, очільник армії Ізраїлю Авів Кохаві натякнув на участь своєї країни в атаці на Іранський ядерний сектор.

"Операції на всьому Близькому Сході не сховані від очей ворогів", – сказав він.

Новий удар Мосаду Джерела ізраїльських ЗМІ анонімно кажуть, що це була спецоперація Мосаду – знаменитої розвідки Ізраїлю, яка давно має розгалужену мережу в Ірані. Настільки обізнану, що під час вбивства головного фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде 27 листопада 2020 року нападники точно знали місце й час. Сам вчений тоді їхав у броньованому конвої.

Незважаючи на іранські заяви про "мирний атом", Ізраїль вважає Іран "екзистенційною загрозою", бо його лідери постійно закликають до знищення єврейської держави. Проти "ядерки" Ірану та її лідерів часто проводились ізраїльські операції та точкові ліквідації (включаючи вбивство 4 провідних ядерників – 24 канал).

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Утім, програма все одно лише набирає обертів.

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Ситуації також передувало й відкриття президентом Ірану Хасаном Рухані нових – звісно, заборонених СВПД – центрифуг IR-9 на День ядерних технологій. Хоча офіційно Ірану можна працювати лише зі старими та повільними IR-1.

Зверніть увагу! Так званий "час до першої бомби" скоротився з одного року до кількох місяців. Річ у тому, що дійти до перших 20% збагаченого урану дуже складно, тоді як до решти 80% – дуже легко. А далі уран стає збагаченим достатньо, щоб стати матеріалом для зброї.

Виробляє Іран і металевий уран, необхідний для боєголовок, хоч і в дуже маленькій кількості (але це все одно заборонено умовами угоди – 24 канал). Деякі радіоактивні частинки МАГАТЕ знаходила у локаціях, які не були раніше частиною ядерних інспекцій.

Тегеран відмовився це пояснювати та обмежив доступ інспекторів. Якщо за наступні три місяці зрушень щодо угоди не буде, записи з камер будуть видалені, а виконання Додаткового Протоколу (згода на добровільні додаткові перевірки – 24 канал) буде відкликана повністю.

Варто знати, що більшість іранських ядерних баз й так вже розташовані або під землею, або в глибоких тунелях у горах. Таким, наприклад, є об'єкт Фордо, схований на 80 метрів вглиб. Він "може бути неприступним навіть для руйнівної сили американських бомб з точним наведенням", які за інших умов руйнують бункери. Його слабке місце, впевнені експерти, – внутрішній саботаж.



Карта ядерних об'єктів Ірану: реактор важкої води, заводи збагачення / Карта DW

Незважаючи на це, пише BBC, ядерна інфраструктура залишається вразливою на трьох фронтах: кібератак, фізичного нападу та саботажу. Ізраїль добре знає, як використати їх на свою користь. Наприклад, Натанз атакували вже й ззовні та з середини. Для захисту Іран використовує місцеву систему ППО "Бавар-373", перероблену з російської С-300.

Суть самої ядерної угоди була проста: Іран не робить кроків до ядерної зброї, виконує всі умови, у відповідь отримує зняття санкцій та можливість торгувати. Подібні зустрічі, з іншого боку, дуже рідко бувають простими. А після Натанзу справа стала ще складнішою.

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Інцидент стався саме тоді, коли до Єрусалиму прилетів міністр оборони США Ллойд Остін. Неясно, чи надавав Ізраїль Штатам якусь попередню інформацію щодо атаки. Бо якщо ні, то це ставить Вашингтон у доволі складне становище і підриває шанси врятувати СВПД.

З усіх зацікавлених сторін лише Ізраїль виступає різко проти продовження дії ядерної угоди. Останній напад цілком міг бути відчайдушним кроком, щоб звалити не саму програму (її так просто не зупиниш), а саме повернення Штатів за стіл перемовин з Іраном. Якщо з Тегерану не знімуть санкції – буде ще краще, на думку Єрусалиму. Іранська сторона оцінила, що проти неї з 2018 року і раніше вже ввели 1500 обмежень.



Міністр оборони США в Ізраїлі, але врятувати угоду стає все складніше / Фото Times of Israel

Тим часом війна з землі перейшла на море: ізраїльські кораблі, що возять вантажі, часто атакують морські сили Корпусу стражів ісламської революції (КСІР), після чого слідує "помста". Утім зараз, поки ще є примарна надія на послаблення болючих санкційних обмежень, Іран може відкласти збройну відповідь. Або зробити її не настільки гучною, щоб спровокувати новий регіональний конфлікт (як це вже було зі США).

Цікаво. У самому Ізраїлі дехто вважає, пише NYT, що вибухи в Натанзі слугували більше внутрішній меті Біньяміна Нетаньяху, який намагається зібрати коаліцію після чотирьох підряд виборів та перебуває під судом за ймовірну корупцію.

Через все це, завдання робочих груп у Відні стає ще складнішим: як вмовити Іран, який пережив глибоке проникнення в свою безпеку та стратегічний сектор, продовжити домовлятись?

Санкційний глухий кут Варто зазначити, що перші раунди пройшли добре. Вашингтон навіть публічного оголосив про бажання зняти деякі санкції. Однак Іран твердо стоїть на своєму: поки всі 1500 не будуть зняті, розмовляти про повернення до СВПД не варто. Зауважимо, що деякі були накладені за порушення прав людини та не стосуються ядерної тематики. Тому їхнє зняття може викликати опозицію в Конгресі США.

Між тим, збагачення урану, будівництво ракет, союз з Сирією та підтримка шиїтських ополчень в Газі, Лівані, Іраку – продовжується. У Байдена розуміють це і планують йти слідами Трампа: пропонувати нову угоду, яка включатиме ці питання. Втім, у попереднього лідера Америки з цим нічого не вийшло.

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Після 2018 року, коли 45-й президент США Дональд Трамп вийшов з угоди, європейські країни обіцяли, але так і не надали Ірану економічних гарантій та компенсацію за нові санкції. У Тегерані на це відповіли порушенням майже всіх технічних правил СВПД. Брюссель та інші столиці ЄС побоялися "нарватися" на санкції США через ведення бізнесу з Іраном.

Наразі дві столиці дивляться одна одній в очі, питаючи: хто змигне першим? Іранська недовіра поки лише зростає, особливо у Великого Аятоли Алі Хаменеї та його оточення. У червні 2021 року Іран очікують вибори президента, де великий шанс виграти має консервативний кандидат.

Це зробить повернення до СВПД майже неможливим. Деякі європейські дипломати, пише NYT, "вважають, що угода фактично мертва". Тож перспектива наразі незрозуміла.