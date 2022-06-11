З Іраном та Індонезією: у Росії вигадали собі нову "велику вісімку"

Росія доволі часто любить ставити себе в один ряд з успішними країнами. А також маніпулювати даними, щоб показати себе кращими, аніж вони є насправді.

До таких маніпуляцій вирішив вдатися і голова російської держдуми В'ячеслав Володін. Він заявив про "створення нової великої вісімки".

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У світі свого часу вже існувала "Велика вісімка" або ж G8. Хоча спочатку це була "група шести", яка згодом переросла у "Велику сімку" – G7. Це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу, куди входили США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада. У 1998 році туди навіть приєдналася Росія, тож їх і почали називати "Велика вісімка". Але у 2014 році Росія виперли звідти через окупацію Криму та початку війни проти України. Тож цей клуб знову отримав назву G7.

Особлива російська математика

Такий порядок не надто влаштовує Росію, яка любить хизуватися своєю вигаданою "величчю". Тож і вирішив В'ячеслав Володін заявити про формування у світі "нової великої вісімки". До "нової вісімки", окрім Росії, потрапили Китай, Індія, Індонезія, Бразилія, Туреччина, Мексика та Іран. Це ті країни, які вирішили не вводити санкції проти Росії ха розпочату війну проти України.

Хоча ніякої організації створено не було, але саме так це вирішили подати російські пропагандисти. Для створення "нової великої вісімки" Володін навів дані Міжнародного валютного фонду щодо ВВП країн за паритетом купівельної спроможності. І за ним склав список "старої" та "нової" "великої вісімки". При цьому Росію Володін відніс в обидва списки.

Володін вирішив підрахувати сумарне ВВП за ПКС. І вийшло, що "нова вісімка" випереджає "стару вісімку" на майже 10 трильйонів доларів, або ж 24,4%.

Правда і тут без "особливої російської математики" у Володіна не обійшлося. Внісши Росію у список "старої вісімки", їх ВВП за ПКС він вирішив туди не враховувати. А вже в "новій вісімці" таки врахував. Що теж вплинуло на таку "значну різницю".

Хто швидше падатиме – США чи Росія

Правда дані в таблиці, яку він наводить – за 2021 рік, ще до введення санкцій проти Росії. А от вже санкцій проти Росії таки матимуть вплив. За даними Міжнародного валютного фонду, Росія втратить шосте місце серед економік світу у 2024 році. Її випередить за паритетом купівельної спроможності Індонезія.

Експерти МВФ підрахували, за підсумками 2021 року ВВП за ПКС для Росії становив 3,07% у загальносвітовому. За підсумками 2022 року цей показник для Росії знизиться до 2,72%. У 2024 році частка російського ВВП у загальносвітовому, розрахована за ПКС, знизиться до 2,52%. Саме тоді їх і обійде Індонезія.

Горизонт квітневого прогнозу МВФ – 2027 рік, до цього часу частка Росії у світовій економіці з ПКС може знизитися до 2,34%.

Другий факт – Володін заявляє, що економіка США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади "продовжує тріщати під навантаженням введених проти Росії санкцій". Традиційно Володін хизується тим, що в США сталося падіння економіки. Він вказує на те, що у першому кварталі було зафіксовано падіння на 1,5%.

За даними Міністерства торгівлі США, падіння зумовлене зростанням кількості випадків COVID-19, що призвело до перебоїв у виробництві. І це перше скорочення економіки з моменту пандемічної кризи майже два роки тому. Економіка США зросла на 6,9% в останньому кварталі 2021 року.

Водночас інфляція, про яку говорить Володін, і справді має місце. Правда і вирішує не вказувати той факт, що у всьому світі різко зросли ціни на продукти через війну, яку Росія розпочала проти України. В тому числі через неможливість постачання українського зерна.

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Водночас Міжнародний валютний фонд очікує, що ВВП Росії скоротиться на 8,5% у 2022 році та на 2,3% у 2023 році.

Чи буде "нова вісімка"?

Правда окрім російських пропагандистів, ніхто про "нову велику вісімку" не говорить. Причин є декілька. Перша – Бразилія, Китай, Мексика, Індія та Південна Америка давно вже запрошуються на зустрічі "Великої сімки", сформувавши так звану "G7+5".

Окрім того, є "Група двадцяти", або G-20, куди входять міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Створювати щось нове на догоду Росії навряд чи хтось буде. Про що б там росіяни не мріяли.

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