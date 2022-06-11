С Ираном и Индонезией: в России придумали себе новую "большую восьмерку"

Россия очень часто любит ставить себя в один ряд с успешными странами. А также манипулировать данными, чтобы показать себя лучше, чем они на самом деле.

К таким манипуляциям решил прибегнуть и глава российской госдумы Вячеслав Володин. Он заявил о "создании новой большой восьмерки".

Стоит ли доллар по 50, рост цен и почему НБУ поднял учетную ставку: интервью с Екатериной Рожковой

В мире в свое время уже существовала "Большая восьмерка" или же G8. Хотя сначала это была "группа шести", которая впоследствии переросла в "Большую семерку" – G7. Это международный клуб правительства семи высокоразвитых стран мира, куда входили США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада. В 1998 году туда даже присоединилась Россия, поэтому их и стали называть "Большая восьмерка". Но в 2014 году Россия выперли оттуда из-за оккупации Крыма и начала войны против Украины. Поэтому этот клуб снова получил название G7.

Особая русская математика

Такой порядок не слишком устраивает Россию, которая любит кичиться своим выдуманным "величием". Поэтому и решил Вячеслав Володин заявить о формировании в мире "новой большой восьмерки". В "новую восьмерку", кроме России, попали Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Турция, Мексика и Иран. Это те страны, которые решили не вводить санкции против России и начатую войну против Украины.

Хотя никакой организации создано не было, но именно так решили подать российские пропагандисты. Для создания "новой большой восьмерки" Володин привел данные Международного валютного фонда по ВВП стран по паритету покупательной способности. И за ним составил список "старой" и "новой" "большой восьмерки". При этом Россию Володин отнес в оба списка.

Володин решил подсчитать суммарный ВВП по ПКС. И получилось, что "новая восьмерка" опережает "старую восьмерку" на почти 10 триллионов долларов, или 24,4%.

Правда и здесь без "особой русской математики" у Володина не обошлось. Внеся Россию в список "старой восьмерки", их ВВП по ПКС он решил туда не учитывать. А уже в "новой восьмерке" все-таки учел. Что тоже повлияло на такую "значительную разницу".

Кто быстрее будет падать – США или Россия

Правда, данные в таблице, которую он приводит – за 2021 год, еще до введения санкций против России. А вот уже санкций против России будут таки влиять. По данным Международного валютного фонда, Россия потеряет шестое место среди экономик мира в 2024 году. Ее опередит по паритету покупательной способности Индонезия.

Эксперты МВФ подсчитали, что по итогам 2021 года ВВП по ПКС для России составил 3,07% в общемировом. По итогам 2022 г. этот показатель для России снизится до 2,72%. В 2024 году доля российского ВВП в общемировом, рассчитанном по ПКС, снизится до 2,52%. В это время их и обойдет Индонезия.

Горизонт апрельского прогноза МВФ – 2027 год, к настоящему времени доля России в мировой экономике по ПКС может снизиться до 2,34%.

Второй факт – Володин заявляет, что экономика США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады "продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций". Традиционно Володин кичится тем, что в США произошло падение экономики. Он отмечает, что в первом квартале было зафиксировано падение на 1,5%.

По данным Министерства торговли США, падение обусловлено ростом количества случаев COVID-19, что привело к перебоям в производстве. И это первое сокращение экономики с момента пандемического кризиса почти два года тому назад. Экономика США увеличилась на 6,9% в последнем квартале 2021 года.

В то же время инфляция, о которой говорит Володин, действительно имеет место. Правда, и решает не указывать тот факт, что во всем мире резко выросли цены на продукты из-за войны, которую Россия начала против Украины. В том числе из-за невозможности поставки украинского зерна.

Тема Годовая инфляция в США побила 30-летние рекорды: Байден обвиняет "налог Путина"

В то же время, Международный валютный фонд ожидает, что ВВП России сократится на 8,5% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.

Будет ли "новая восьмерка"?

Правда, кроме российских пропагандистов, никто о "новой большой восьмерке" не говорит. Причин несколько. Первая – Бразилия, Китай, Мексика, Индия и Южная Америка давно уже приглашаются на встречи "Большой семерки", сформировав так называемую "G7+5".

Кроме того, есть "Группа двадцати", или G-20, куда входят министры финансов и руководители центральных банков 20 экономик: 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. Создавать что-нибудь новое в угоду России вряд ли кто-то будет. О чем бы там россияне ни мечтали.

Путин оказался не готов к прямому эфиру – детали смотрите в видео