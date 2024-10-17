Нардепку "Слуги народу" спіймали на незаконному збагаченні на 20 мільйонів: їй оголосили підозру

Про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень повідомили чинній народній депутатці. Саме на таку суму вартість її активів перевищила офіційні доходи та заощадження.

Про це повідомили НАБУ та САП сьогодні, 17 жовтня. Офіційно прізвище та ім'я підозрюваної не розголошують. Втім, за даними джерел УП, йдеться про обраницю від партії "Слуга народу" Ірину Аллахвердієву, теперішнє прізвище якої – Кормишкіна.

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Нардепці повідомили про підозру в незаконному збагаченні

16 жовтня 2024 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП повідомлено про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України,

– йдеться у повідомленні САП.

За даними слідства, протягом 2021 та 2022 років підозрювана заволоділа активами, які на понад 20 мільйонів гривень перевищують вказані офіційні доходи та заощадження за цей період. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 мільйона гривень, які підозрювана використала на інші цілі.

Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 мільйонів гривень. Як зазначається, за отримані кошти народна обраниця згодом придбала будинок поблизу Одеси, де тепер проживає.

Її дії кваліфіковано за статтею про незаконне збагачення, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зауважимо, Центр протидії корупції повідомляє, що два роки тому звернувся із заявою до генпрокурора Андрія Костіна і повідомив, що Аллахвердієва отримала в подарунок майже 20 млн грн та швейцарський годинник за 310 тисяч грн, інкрустований 11 білими діамантами.

Дарувальником був її батько, але з відкритих даних випливало, що його офіційні доходи не дозволяли робити такі подарунки. Втім, за словами ЦПК, генпрокурор тоді відмовився розпочати провадження щодо депутатки від "Слуги Народу".

"Ця справа також демонструє, що генпрокурор не повинен мати виключного права на відкриття справ щодо нардепів. Натомість повноваження на реєстрацію проваджень щодо нардепів в корупційних злочинах мають також бути у керівника САП", – резюмували там.

Зверніть увагу! Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.