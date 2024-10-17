Нардепа "Слуги народа" поймали на незаконном обогащении на 20 миллионов: ей объявили подозрение

О подозрении в незаконном обогащении на более 20 миллионов гривен сообщили действующему народному депутату. Именно на такую сумму стоимость ее активов превысила официальные доходы и сбережения.

Об этом сообщили НАБУ и САП сегодня, 17 октября. Официально фамилию и имя подозреваемой не разглашают. Впрочем, по данным источников УП, речь идет об избраннице от партии "Слуга народа" Ирине Аллахвердиевой, нынешняя фамилия которой – Кормышкина.

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Нардепу сообщили о подозрении в незаконном обогащении

16 октября 2024 года по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурором САП сообщено о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины,

– говорится в сообщении САП.

По данным следствия, в течение 2021 и 2022 годов подозреваемая завладела активами, которые более чем на 20 миллионов гривен превышают указанные официальные доходы и сбережения за этот период. В то же время ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 миллиона гривен, которые подозреваемая использовала на другие цели.

Таким образом нардеп незаконно обогатилась на сумму более 20 миллионов гривен. Как отмечается, за полученные средства народная избранница впоследствии приобрела дом вблизи Одессы, где теперь проживает.

Ее действия квалифицированы по статье о незаконном обогащении, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Заметим, Центр противодействия коррупции сообщает, что два года назад обратился с заявлением к генпрокурору Андрею Костину и сообщил, что Аллахвердиева получила в подарок почти 20 млн грн и швейцарские часы за 310 тысяч грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами.

Дарителем был ее отец, но из открытых данных следовало, что его официальные доходы не позволяли делать такие подарки. Впрочем, по словам ЦПК, генпрокурор тогда отказался начать производство в отношении депутата от "Слуги народа".

"Это дело также демонстрирует, что генпрокурор не должен иметь исключительного права на открытие дел в отношении нардепов. Зато полномочия на регистрацию производств в отношении нардепов в коррупционных преступлениях должны также быть у руководителя САП", – резюмировали там.

Обратите внимание! Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.