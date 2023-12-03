"З якого ти району": в Іркутську на автобусній зупинці вбили школяра

У російському місті Іркутськ стався конфлікт між підлітками, внаслідок чого загинув 15-річний хлопець. Підозрюваних у вбивстві вже затримали.

Повідомляється, що перед ножовим ударом нападник запитав хлопця, з якого той району. Інцидент одразу стали пов'язувати з виходом у Росії серіалу про кримінальну Казань.

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Деталі інциденту в Іркутську

В Іркутську 15-річний Єгор Фролов разом з чотирма однокласниками чекав на автобус, коли до них підійшли близько десяти ровесників. Очевидці стверджують, що конфлікт почався з питання до загиблого "Ти з якого району, чушпан?" Один з підлітків дістав ніж та вдарив хлопця в шию.

Повідомляється, що йому нанесли не менш як чотири ножові поранення, несумісні з життям. Лікарі не встигли врятувати школяра. Двох підлітків, які ймовірно брали участь у конфлікті вже затримали. Вони перебували за 200 кілометрів від Іркутська.

Затримання підлітків, які ймовірно причетні до вбивства: дивіться відео

Користувачі мережі одразу почали пов'язувати інцидент з виходом у Росії серіалу "Слово пацана", який і повернув у лексикон слово "чушпан". На жаргоні так називають молодих людей, які не є учасниками угрупувань, не могли відповісти на погрози чи за них ніхто не міг постояти.

Автобусна зупинка в Іркутську, де напали на 15-річного школяра / російські ЗМІ

У російському МВД поспішили запевнити, що нападник не дивився цей серіал – тому зв'язок не підтверджено.

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