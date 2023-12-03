Окупанти розстріляли беззбройних військових. Попередньо, зробили це біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району Донецької області. Що відомо про черговий тяжкий воєнний злочин російський військових розповідає 24 Канал.
До теми Чергове порушення законів війни: у ЗСУ підтвердили розстріл українських військовополонених
Як росіяни розстріляли беззбройних українських військових
Телеграм-канал DeepState 2 грудня опублікував відео, як російські військові вбивають українських воїнів, які здавалися в полон. На кадрах видно окупантів біля бліндажа.
З нього вийшов один захисник, без зброї й тримав руки за головою та ліг на землю обличчям вниз. Далі другий – також неозброєний захисник. І він тримав руки за головою та ліг на землю.
Російські загарбники підступно відкрили вогонь і жорстоко стратили військовополонених.
Обережно! Чутливі кадри 18+
Окупанти розстріляли двох військовополонених: відео DeepState
За даними DeepState, цей воєнний злочин стався біля Степового Донецької області. Росіяни зайшли на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону та наткнулися на бліндаж.
Вони (українські військові – 24 Канал) були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, п****и (росіяни – 24 Канал) просто розстріляли обох,
– підкреслили в DeepState.
Читайте також Воїн, якого пам'ятатимуть навіки: все, що відомо про Героя України Олександра Мацієвського
Страта тих, хто здається в полон, – воєнний злочин: реакція омбудсмана
На розстріл українських захисників відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець наголосив, що страта тих, хто здається у полон, – це воєнний злочин.
Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права! Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста! Світ не має потурати таким злочинам,
– підкреслив омбудсман.
Також додав, що буде звертатися з цього приводу до:
- Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених.
На відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки – піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених,
– наголосив Лубінець.
- До Організації Об'єднаних Націй, щоб постійна моніторингова місія ООН фіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.
Омбудсман наголосив, що країна-агресорка повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон.
"Вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці", – зазначив Лубінець.
Уповноважений з прав людини переконаний, що наші правоохоронні та розвідувальні органи зможуть встановити тих російських військовослужбовців, які вчинили цей злочин.
Водночас зазначу, що такі злочини – це відповідальність і вищого керівництва Росії! Покарання мають понести всі!
– підкреслив Лубінець.
У ЗСУ підтвердили розстріл військовополонених
Ввечері 2 грудня у СтратКомі ЗСУ повідомили, що Росія вчергове порушила закони та звичаї війни, норми міжнародного права.
За підтвердженою інформацією російські окупанти підступно розстріляли беззбройних солдатів,
– підкреслили в ЗСУ.
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зауважив, що такі злочини не мають строку давності. Всі докази передадуть у міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами.
"Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії Росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності", – наголосили в ЗСУ.
Важливо Роковини теракту в Оленівці: хто відповість за страту полонених і що згадують азовці, які вижили
Правоохоронці почали розслідування
В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Йдеться про частину 2 статті 438 Кримінального кодексу.
За попередніми даними, росіяни розстріляли захисників біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району.
На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон,
– підкреслили в Офісі генпрокурора.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Ліквідовані: Барабаш заявив про помсту окупантам
За даними голови Авдіївської МВА, Сили оборони вже ліквідували окупантів, причетних до розстрілу беззбройних захисників. Також Віталій Барабаш підтвердив, що двоє військових здавалися в полони росіянам, бо в них закінчився боєкомплект.
Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурмували цю позицію. Всі, хто перебував там, були ліквідовані,
– підкреслив посадовець.