Окупанти розстріляли беззбройних військових. Попередньо, зробили це біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району Донецької області. Що відомо про черговий тяжкий воєнний злочин російський військових розповідає 24 Канал.

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Як росіяни розстріляли беззбройних українських військових

Телеграм-канал DeepState 2 грудня опублікував відео, як російські військові вбивають українських воїнів, які здавалися в полон. На кадрах видно окупантів біля бліндажа.

З нього вийшов один захисник, без зброї й тримав руки за головою та ліг на землю обличчям вниз. Далі другий – також неозброєний захисник. І він тримав руки за головою та ліг на землю.

Російські загарбники підступно відкрили вогонь і жорстоко стратили військовополонених.

Обережно! Чутливі кадри 18+

Окупанти розстріляли двох військовополонених: відео DeepState

За даними DeepState, цей воєнний злочин стався біля Степового Донецької області. Росіяни зайшли на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону та наткнулися на бліндаж.

Вони (українські військові – 24 Канал) були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, п****и (росіяни – 24 Канал) просто розстріляли обох,

– підкреслили в DeepState.

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Страта тих, хто здається в полон, – воєнний злочин: реакція омбудсмана

На розстріл українських захисників відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець наголосив, що страта тих, хто здається у полон, – це воєнний злочин.

Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права! Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста! Світ не має потурати таким злочинам,

– підкреслив омбудсман.

Також додав, що буде звертатися з цього приводу до:

Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених.

На відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки – піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених,

– наголосив Лубінець.

До Організації Об'єднаних Націй, щоб постійна моніторингова місія ООН фіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.

Омбудсман наголосив, що країна-агресорка повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон.

"Вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці", – зазначив Лубінець.

Уповноважений з прав людини переконаний, що наші правоохоронні та розвідувальні органи зможуть встановити тих російських військовослужбовців, які вчинили цей злочин.

Водночас зазначу, що такі злочини – це відповідальність і вищого керівництва Росії! Покарання мають понести всі!

– підкреслив Лубінець.

У ЗСУ підтвердили розстріл військовополонених

Ввечері 2 грудня у СтратКомі ЗСУ повідомили, що Росія вчергове порушила закони та звичаї війни, норми міжнародного права.

За підтвердженою інформацією російські окупанти підступно розстріляли беззбройних солдатів,

– підкреслили в ЗСУ.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зауважив, що такі злочини не мають строку давності. Всі докази передадуть у міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами.

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії Росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності", – наголосили в ЗСУ.

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Правоохоронці почали розслідування

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Йдеться про частину 2 статті 438 Кримінального кодексу.

За попередніми даними, росіяни розстріляли захисників біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району.

На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон,

– підкреслили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Зверніть увагу! Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Ліквідовані: Барабаш заявив про помсту окупантам

За даними голови Авдіївської МВА, Сили оборони вже ліквідували окупантів, причетних до розстрілу беззбройних захисників. Також Віталій Барабаш підтвердив, що двоє військових здавалися в полони росіянам, бо в них закінчився боєкомплект.

Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурмували цю позицію. Всі, хто перебував там, були ліквідовані,

– підкреслив посадовець.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників. Вічна пам'ять і слава Героям.