Про це в ефірі телемарафону розповів речник обʼєднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Водночас у ГУР МО поки цю інформацію підтвердити не можуть, передає 24 Канал.

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Штупун розповів про знищення росіян, які розстріляли українців

Полковник зазначив, що інцидент із розстрілом українських військових, які хотіли здатися, був детально задокументований відповідними органами. Правоохоронці вжили оперативних заходів, порушили кримінальне провадження, а також почали вести слідство. Після завершення ці важливі висновки будуть передані до міжнародних організацій, що спеціалізуються на розслідуванні воєнних злочинів.

І також можу підтвердити, що в ході подальших бойових дій та група російських окупантів, яка вчинила цей злочин, перестала існувати,

– наголосив Штупун.

Попри це, він зазначив, що наразі невідомо, який саме російський підрозділ причетний до розстрілу українських бійців. Адже у тому районі й надалі тривають безперервні бойові дії.

У ГУР МО поки не підтверджують інформацію Штупуна

Водночас представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що наразі важко сказати, чи тих саме окупантів було ліквідовано. Адже ситуація під Авдіївкою дуже динамічна.

"Так, є інформація, це непоодинокі випадки, коли укріплення переходять з рук у руки. Проте стверджувати, що саме тих ліквідовано, зараз не можемо", – сказав Юсов.

Він називав цю інформацію "чутливою" і зазначив, що ці моменти треба додатково верифікувати. Водночас підкреслив, що в ході розслідування всі деталі будуть повідомлятися.

Росіяни розстріляли українських військових