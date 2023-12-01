Про загибель росіянина повідомляють російські телеграм-канали. Втім, окупанти не уточнюють, коли Степанов відправився на "концерт до Кобзона", передає 24 Канал.

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Окупант засвітився у кліпі, який переглянули мільйони разів

Російські телеграм-канали повідомляють, що під час так званої "спецоперації" загинув Денис Степанов. Відомо, що окупант був родом з міста Ухта, що в російській республіці Комі. Також, як повідомляють у мережі, Степанов служив помічником гранатометника стрілецького відділення.



Окупант Денис Степанов, якого ліквідували ЗСУ / фото росЗМІ



Окупанта вже провели в останню путь в Росії / фото росЗМІ

До слова, Степанов став відомим після того, як він засвітився у кліпі гурту "Гриби" на пісню "Таєт льод". У відео додали фрагмент з передачі для підлітків, яку знімали у Сєвєродвінську. На опублікованому уривку з відео Степанов ділився своєю "сумною історією кохання".

Відео зі Степановим, яке використав гурт "Гриби" у своєму кліпі

Варто наголосити, що кліп гурту "Гриби" був опублікований у 2017 році. Відтоді його переглянули майже 270 мільйонів разів.

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