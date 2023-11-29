Російські пропагандисти повідомили про загибель свого генерала-майора Владіміра Завадського. Так, він підірвався на міні, воюючи на фронті в Україні.

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На фронті загинув російський топофіцер

Окупанти розповіли, що генерал-майор Владімір Завадський народився 11 січня 1978 року. У 2000 році закінчив Московське загальновійськове командне училище, 1 батальйон. Командував мотострілецьким взводом, ротою, батальйоном.

У 2010 році закінчив Загальновійськову академію збройних сил Росії. Надалі військову службу проходив на посадах заступника командира навчального танкового полку, заступника начальника навчального центру, начальника штабу мотострілецької бригади, командира мотострілецької бригади, командира мотострілецької дивізії. Був нагороджений орденом Мужності, відомчими медалями.



Генерал Владімір Завадський підірвався на міні / Фото з телеграм-каналу Анатолія Штефана "Штірліца"

З серпня 2018 по червень 2021 був командиром гвардійської танкової Кантемирівська дивізія, що дислокується в Московській області. На момент загибелі він був заступником 14 Армійського корпусу.

Росіяни також зазначили, що генерал 28 листопада 2023 року під час "виконання бойового завдання" близько 14 години 30 хвилини підірвався на міні.

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