Колишні найманці написали, що після невдалого заколоту Євгенія Пригожина ПВК "Вагнера" розкололася. Вони запевнили Путіна, що у цій спробі перевороту взяли участь тільки 25% відданих ватажку та готових на будь-які злочини "відморозків", а решта бойовиків нібито відмовилася це робити.

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Що відбувається у ПВК "Вагнера"

Колишні вагнерівці заявили, що їх почали переслідувати, калічити та вбивати за відмову брати участь у заколоті Пригожина. Деяких найманців вбивали прямо у пункті тимчасової дислокації, а потім видавали це за смерть під час виконання службового обов'язку.

Після розриву контракту їх позбавили бойових виплат. Також більшість з них не отримала зарплату. А ще їм не дали медалі за захоплення Бахмута. Ці нагороди отримали тільки учасники невдалого перевороту.

Ще ексвагнерівці заявляють, що їм дзвонять колишні "колеги" та обіцяють погасити заборгованості. Натомість вони вимагають бути на зв'язку й продемонструвати абсолютну відданість та у разі необхідності повторити заколот в інтересах ПВК "Вагнера".

Найманці ненавидять Пригожина

У зверненні до Путіна бойовики дорікнули диктатору, що той зняв відповідальність з Пригожина та його "відморозків" за заколот. Через це ватажок найманців та його оточення "відчули вседозволеність" та почали "творити свавілля".

Ексвагнерівці описують маніпуляції ще живого на той момент Пригожина з контрактами та навіть звинувачують його та наближених до нього командирів у порушенні трудового законодавства Росії. Ба більше, бойовики у зверненні до президента країни-агресорки заявили, що хочуть жити у правовій державі, де працюють закони. Вони навіть готові заради цього здати всіх.

Ексвагнерівці пожалілися на втрати

Бойовики у листі згадали про великі втрати ПВК "Вагнера" під час штурмів Бахмута. Вони припустили, що їхньому керівництву було вигідно посилати "м'ясо", тому що за кожного вбитого компанія отримала зі скарбниці країни-агресорки 15 мільйонів рублів, лише 5 мільйонів з яких виплачувалися рідним загиблих найманців.

Як приклад втрат наводиться п'ятий штурмовий загін, де з 600 бойовиків вижили тільки 20. Там найманцям спеціально давали мінімальний боєкомплект та використовували їх як живі мішені, щоб у такий спосіб знаходити вогневі точки ЗСУ. Також у листі сказано, що нестача боєприпасів у ПВК "Вагнера" була вигадана.

Лист колишніх вагнерівців до Путіна / Фото OBOZ.UA

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