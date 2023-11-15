Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, що новий командувач окупантів, генерал-полковник десантно-повітряних військ Міхаіл Тєплінський налаштований проти військового керівництва Росії. Він може повторити долю Сєргєя Суровікіна.
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"Ми тепер усі уважно стежимо за долею генерала Тєплінського, тому що очевидний його конфлікт з Шойгу й Гєрасімовим. <...> У цьому клубку, звісно, цей генерал мітить на місце принаймні Гєрасімова. Про це час від часу виникають плітки", – зазначила Романова.
За її словами, у Росії залишилась тільки одна сила – це армія. Оскільки її загальне керівництво аж надто бездарне, багнети військових можуть повернутись куди завгодно. Можливо, спостерігатимемо новий заколот за прикладом Євгенія Пригожина.
"Цілком можливо, тим паче святе місце порожнє не буде. І Пригожин виник не на порожньому місці, і Суровікін. Ось тепер генерал Тєплінський. Я думаю, що виникатимуть ще подібні фігури, тому що війна триває", – пояснила Романова.
У Росії загострюється боротьба за владу
У путінському оточенні зацікавлені в тому, щоб Шойгу і Гєрасімов зберегли свої посади міністра оборони та очільника генштабу відповідно. Вони передбачувані – такі самі корупціонери, як усі.
Тому, найімовірніше, Тєплінський та інші талановиті генерали не матимуть шансів. Очевидно, що це вигідно Україні.
"Ця боротьба загострюється – вона дуже цікава", – підсумувала Романова.
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