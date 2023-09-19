У Суровікіна є шанс повернутися у велику політику. Таку думку 24 Каналу озвучила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.
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Нова "трійка"
Ольга Романова зазначила, що в Африці зараз відбуваються цікаві процеси. Чи не щодня літаки або вертольоти, що належать вагнерівцям, зазнають аварій. Також їм не давали здійснити посадку в аеропорту Сирії.
Триває захоплення усього, що мають бойовики ПВК "Вагнера", їхнє вигнання, проте з пропозицією перейти на бік міноборони Росії. Суровікін діє разом із генералом Андрєєм Авер'яновим та заступником міністра оборони країни-агресорки Юнусом-Беком Євкуровим.
У Суровікіна нова "трійка" та новий "тріумвірат", теж дуже серйозний. Це "тріумвірат" з витіснення "Вагнера" з політики, бізнесу Африки. У них це не погано виходить. Думаю, що у Суровікіна вже з’явиться шанс повернутися у велику політику,
– вважає вона.
Романова про мету Суровікіна в Африці: дивіться відео
Сєргєй Суровікін: останні новини
- Раніше Сєргєй Суровікін командував армією російських загарбників в Україні. Його зняли з цієї посади після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина в Росії. Генерал підтримував хороші зв'язки із заколотником, міг знати про заколот вагнерівців заздалегідь та навіть сприяти невдалій спробі перевороту у Росії.
- ЗМІ країни-агресорки пишуть, що Суровікін отримав нову посаду. Воєнний злочинець міг стати головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, всі представники ради міністрів оборони СНД підтримали його кандидатуру одностайно.
- Подейкують, що Росія формує нову ПВК на базі вагнерівців. За попередніми даними, керувати нею може якраз Сєргєй Суровікін як новий представник міноборони.
- Нещодавно Суровікіна помітили в Алжирі. Мета його візиту невідома. Білоруські ЗМІ зазначають, що він може збирати залишки вагнерівців під крилом міноборони.