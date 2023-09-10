Сєргєй Суровікін отримав нову посаду. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Ким тепер працює російський генерал
Воєнний злочинець міг стати головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, всі представники ради міністрів оборони СНД підтримали його кандидатуру одностайно.
Нагадаємо, що депутат російської держдуми Віктор Заварзін раніше повідомляв схожу інформацію. За його словами, генерал начебто обійняв посаду в Співдружності Незалежних Держав. Однак у Кремлі офіційно не повідомили про нову посаду Суровікіна.
Як повідомлялося раніше, Суровікін перебував під арештом після того, як бунт Пригожина провалився. Генерал підтримував хороші зв'язки з ватажком найманців, міг знати про заколот вагнерівців заздалегідь та навіть сприяти невдалій спробі перевороту у Росії. Через це він, ймовірно, потрапив у немилість до російського диктатора Владіміра Путіна.
Що кажуть експерти про майбутнє Суровікіна
- Раніше аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що цей воєнний злочинець перебуває в опалі у Кремля. На їхню думку, генерал може отримати посаду в зовсім іншій сфері.
- Не так давно ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман у розмові з 24 Каналом назвав Суровікіна відіграною картою. Військовий аналітик вважає, що цей генерал більше не отримає керівних посад в армії країни-агресорки.
- Нагадаємо, російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін припустив, що Суровікіну залишилося недовго жити. Бо Владімір Путін може до кінця 2023 року віддати наказ про його ліквідацію.