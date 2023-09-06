Такою думкою із 24 Каналом поділився військовий аналітик, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він переконаний, що у Суровікіна немає майбутнього в системі російської армії.

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Якою буде доля Суровікіна

Нещодавно спостерігачі помітили, що дані Суровікіна зникли з сайту російського міноборони. Втім, офіційно про його відставку окупаційне відомство не повідомляло.

Раніше в мережі ширились чутки, що одіозний генерал перебував під домашнім арештом або навіть у СІЗО. Вони були пов'язані з тим, що Суровікін мав хороші взаємини з Євгенієм Пригожиним, і, як припускають оглядачі, знав, що той планує заколот.

24 червня Суровікін записав відео, у якому закликав ПВК "Вагнер" не йти на загострення. Однак, за повідомленням "Нью-Йорк Таймз", його могли змусити опублікувати таку заяву російські силові структури.

"Якщо (Кремль – 24 Канал) "зачистив" Пригожина, то й Суровікіна, як спільника, може чекати важка доля. Він уже відіграна карта, яка навряд чи колись повернеться на керівні посади в російській армії", – переконаний Гетьман.

Олексій Гетьман про долю Суровікіна: дивіться відео

Що відомо про Суровікіна