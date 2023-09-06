Такою думкою із 24 Каналом поділився військовий аналітик, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він переконаний, що у Суровікіна немає майбутнього в системі російської армії.
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Якою буде доля Суровікіна
Нещодавно спостерігачі помітили, що дані Суровікіна зникли з сайту російського міноборони. Втім, офіційно про його відставку окупаційне відомство не повідомляло.
Раніше в мережі ширились чутки, що одіозний генерал перебував під домашнім арештом або навіть у СІЗО. Вони були пов'язані з тим, що Суровікін мав хороші взаємини з Євгенієм Пригожиним, і, як припускають оглядачі, знав, що той планує заколот.
24 червня Суровікін записав відео, у якому закликав ПВК "Вагнер" не йти на загострення. Однак, за повідомленням "Нью-Йорк Таймз", його могли змусити опублікувати таку заяву російські силові структури.
"Якщо (Кремль – 24 Канал) "зачистив" Пригожина, то й Суровікіна, як спільника, може чекати важка доля. Він уже відіграна карта, яка навряд чи колись повернеться на керівні посади в російській армії", – переконаний Гетьман.
Олексій Гетьман про долю Суровікіна: дивіться відео
Що відомо про Суровікіна
- На момент повномасштабного вторгнення одіозний генерал був очільником військово-космічних сил Росії. Однак вже влітку, після численних невдач російської армії, він почав командувати усім окупаційним угрупованням.
- До цього Суровікін вчиняв безліч воєнних злочинів у Сирії та Чечні, а з його "підвищенням" у 2022 році почались інтенсивні обстріли критичної інфраструктури. Однак на початку 2023 року очільництво над окупантами перебрав на себе Валєрій Гєрасімов.
- Злочинця Суровікіна оглядачі називали одним з найбільш ефективних керівників у російській армії. Саме він вирішив створити ешелоновану лінію оборони на півдні України, яку Збройні Сили після вкрай виснажливих боїв прорвали поблизу Роботиного.