Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный аналитик, майор запаса ВСУ и ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. Он убежден, что у Суровикина нет будущего в системе российкой армии.

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Какова судьба Суровикина

Недавно наблюдатели заметили, что данные ни Суровикина исчезли с сайта российского минобороны. Впрочем, официально об его отставке оккупационное ведомство не сообщало.

Ранее в сети ходили слухи, что одиозный генерал находился под домашним арестом или даже в СИЗО. Они были связаны с тем, что у Суровикина были хорошие отношения с Евгением Пригожиным, и он, как предполагают обозреватели, знал, что тот планирует мятеж.

24 июня Суровикин записал видео, в котором призвал ЧВК "Вагнер" не идти на обострение. Однако, по сообщению "Нью-Йорк Таймз", его могли вынудить опубликовать такое заявление российские силовые структуры.

"Если (Кремль - 24 Канал) "зачистил" Пригожина, то и Суровикина, как сообщника, может ожидать тяжелая судьба. Он уже отыграна карта, которая вряд ли когда-нибудь вернется на руководящие должности в российской армии", – убежден Гетман.

Алексей Гетьман о судьбе Суровикина: смотрите видео

Что известно о Суровикине