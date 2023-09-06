На это обратили внимание российские СМИ и телеграммы-каналы. Отмечают, что в разделе военно-космических войск страны-агрессора больше нет информации об экскомандующем, нет его и в списке командующих видами вооруженных сил России.

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На сайте российского минобороны убрали биографию Суровикина / Скриншот росСМИ

Ранее на сайте оборонного ведомства страны-агрессора биография Суровикина была и оставалась там даже после его исчезновения.



Вот так выглядела страница раньше / Скриншот росСМИ

Суровикина отправили в отставку

Официально об отставке суровикина с должности командующего не сообщалось, в августе СМИ сообщали об этом со ссылкой на источники.

Так что, очевидно, в Кремле решили не просто молчать об отставке Суровикина, а вообще стереть его. Так как биографию легко можно было бы изменить, на эксгенерал, если бы об этом собственно сообщили официально, но нет – лучше сделать вид, что Суровикина и не было на должности.

The New York Times со ссылкой на источники накануне сообщило, что Суровикина, задержанного после мятежа владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина, отпустили.

Куда же исчез Суровикин

Суровикин исчез из публичной среды в июне после того, как лидер наемников и вагнеровцы выступили против российского военного руководства.

Заметьте, ряд западных СМИ называли Суровикина "человеком Пригожина". По информации некоторых медиа, он знал о восстании вагнеровцев перед его началом.

В этот понедельник, 4 сентября, Суровикин впервые после июньского мятежа появился на фотографии, опубликованной в социальных сетях новостным изданием, которым руководит Ксения Собчак.