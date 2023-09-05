После июньского мятежа Евгения Пригожина СМИ начали писать о возможном аресте Суровикина. На днях поступила информация, что его уже якобы выпустили из-под стражи. Однако прихвостни Владимира Путина делают вид, что ничего не происходит, – информирует 24 Канал со ссылкой на русские медиа.

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О Суровикине – ни слова

Собственно, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, можно ли ему хотя бы задать вопрос о пропавшем военачальнике.

Нет, нельзя,

– лаконично констатировал главный рупор Кремля.

Следует сказать, что также министр обороны России Сергей Шойгу решил оставить без ответа вопрос о генерале Суровикине.

Все вопросы?

– сказал министр обороны вражеского государства, а затем ушел.

В то же время, сетью ширится фотография, на которой генерал якобы уже на свободе после того, как его выпустили из-под стражи.



Генерал Суровикин якобы на свободе / Фото росСМИ

Обратите внимание! Эта фотография появилась через полчаса после брифинга, на котором Шойгу отказался комментировать местонахождение Суровикина. Вместе с тем авторитетное издание The New York Times со ссылкой на собственные источники подтвердило, что военачальник был отпущен.

Что этому предшествовало