Після червневого заколоту Євгенія Пригожина ЗМІ почали писати про можливий арешт Суровікіна. Цими днями надійшла інформація, що його уже нібито випустили з-під варти. Однак посіпаки Владіміра Путіна вдають, що нічого не відбувається, – інформує 24 Канал з посиланням на російські медіа.

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Про Суровікіна – ні слова

Власне, прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова запитали, чи можна йому бодай поставити запитання стосовно зниклого воєначальника.

Ні, не можна,

– лаконічно констатував головний рупор Кремля.

Варто сказати, що також міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вирішив залишити без відповіді запитання щодо генерала Суровікіна.

Всі питання?

– сказав міністр оборони ворожої держави, а потім пішов.

Водночас мережею шириться фотографія, на якій генерал нібито уже на волі після того, як його випустили з-під варти.



Генерал Суровікін нібито на свободі / Фото росЗМІ

Зверніть увагу! Ця світлина з'явилась через пів години після брифінгу, на якому Шойгу відмовився коментувати місцеперебування Суровікіна. Разом з тим авторитетне видання The New York Times з посиланням на власні джерела підтвердило, що воєначальника відпустили.

Що цьому передувало