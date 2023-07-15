Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик В'ячеслав Мальцев. На його думку, такі люди як Суровікін є дуже небезпечними. На користь цього свідчать багато сумнівних епізодів з його минулого. Подібне могло відбутись під час заколоту Пригожина.

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Де зараз може бути Суровікін

Сєргєй Суровікін зник одразу після заколоту Євгенія Пригожина. За даними російських ЗМІ, генерала Суровікіна заарештували і його начебто посадили за ґрати.

Я можу підтвердити, що його немає в жодному слідчому ізоляторі Москви. Та й тримати його там немає сенсу. Він в СІЗО відсидів 7 місяців, тому слідчого ізолятора не боїться. Його показання ніяк не зміняться від місцеперебування,

– зазначив В'ячеслав Мальцев.

Зазвичай людину тримають в слідчому ізоляторі, щоб їй було некомфортно. Однак Суровікін – це та людина, яка фактично почувається там, як вдома. З іншого боку – ізолятор обирають, аби людина не втекла. Але знову ж Суровікін не зможе зникнути безслідно за власним бажанням.

"Якщо йому дадуть візу в США – він одразу ж опиниться вже в київському СІЗО. Якщо полетить в Європу – то опиниться в Гаазі. Йому бігти нікуди. Я ставлю на те, що він перебуває або в санаторії, або в лікарні. Звісно, під контролем міноборони", – припустив політик.

Невідомо й напевне, що саме російській владі потрібно від Суровікіна. Він, безумовно, міг знати про заколот. Однак навряд чи був його співорганізатором або ж якось допомагав у підготовці.

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Цікаві деталі про життя Суровікіна

Сєргєй Суровікін за свою кар'єру робив чимало сумнівних вчинків. Зокрема, часто діяв на свій розсуд, ігноруючи накази командування.

Він, найімовірніше, психопат. Такі люди зрештою виходять з-під контролю, їх неможливо до кінця контролювати. Вони не люблять підкорятися наказам,

– зауважив Мальцев.

Суровікін був тією людиною, яка спершу свідомо підкорялась наказам, всіляко демонструючи свою "лояльність". Показуючи себе хорошим солдатом, який може виконати будь-що.

"Так відбувається до моменту, коли віддадуть наказ не стріляти. Так було в Москві на Садовому кільці. Як тільки дають наказ не стріляти, у них характер "спрацьовує" в іншу сторону. Вони кажуть таки стріляти, бо вважають, що саме так правильно", – зазначив опозиціонер.

Довідка. Під час путчу ДКНС в Москві 21 серпня 1991 року Суровікін віддав наказ іти на прорив барикади на Садовому кільці, давлячи на смерть демонстрантів бойовими машинами. Внаслідок цього загинули три захисники Білого Дому.

Крім того, Сєргєя Суровікіна звинувачували у незаконних оборудках зброєю, після чого довгий час сидів в СІЗО. Є також інформація, що вів довів полковника Андрія Штакала до самогубства. Бувши піхотинцем, він став головним льотчиком, жодного разу не керувавши літаком.

"Думаю, він страшна людина. Його кар'єра ще не буде закінчена. Суровікін ще скаже своє слово", – підсумував Мальцев.

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