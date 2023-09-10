Сергей Суровикин получил новую должность. Об этом пишут СМИ страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Кем сейчас работает российский генерал

Военный преступник мог стать главой координационного комитета СНГ по противовоздушной обороне. По предварительной информации, все представители совета министров обороны СНГ поддержали его кандидатуру единогласно.

Напомним, что депутат российской госдумы Виктор Заварзин ранее сообщал схожую информацию. По его словам, генерал вроде бы занял должность в Содружестве Независимых Государств. Однако в Кремле официально не сказали о новой должности Суровикина.

Как сообщалось ранее, Суровикин находился под арестом после того, как бунт Пригожина провалился. Генерал поддерживал хорошие связи с предводителем наемников, мог знать о мятеже вагнеровцев заранее и способствовать неудачной попытке переворота в России. Поэтому он, вероятно, попал в немилость к российскому диктатору Владимиру Путину.

Что говорят эксперты о будущем Суровикина