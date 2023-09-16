Росія може формувати нову ПВК із залишків вагнерівців. Приватна військова компанія, ймовірно, буде куруватися ворожим міністерством оборони.

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Відповідальним за нову ПВК міг стати Суровікін

Росія відправляє своїх "переговорників" до Білорусі та африканських країн, зокрема, Алжиру, Малі та Судану. Ймовірно, метою таких візитів може бути переконати більше вагнерівців підписати контракт із міноборони через нову приватну військову компанію.

За попередніми даними, відповідальним за створення нової ПВК призначили Сєргія Суровікіна. Днями його помітили в Алжирі. Мета приїзду генерала "Армагедона" достеменно невідома.

Водночас за підготовлених військових триває конкуренція між лукашенківським "ГардСервісом" та, ймовірно, новоствореною російською ПВК.

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