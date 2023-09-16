Росія може формувати нову ПВК із залишків вагнерівців. Приватна військова компанія, ймовірно, буде куруватися ворожим міністерством оборони.
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Відповідальним за нову ПВК міг стати Суровікін
Росія відправляє своїх "переговорників" до Білорусі та африканських країн, зокрема, Алжиру, Малі та Судану. Ймовірно, метою таких візитів може бути переконати більше вагнерівців підписати контракт із міноборони через нову приватну військову компанію.
За попередніми даними, відповідальним за створення нової ПВК призначили Сєргія Суровікіна. Днями його помітили в Алжирі. Мета приїзду генерала "Армагедона" достеменно невідома.
Водночас за підготовлених військових триває конкуренція між лукашенківським "ГардСервісом" та, ймовірно, новоствореною російською ПВК.
ПВК "Вагнера": останні новини
- Режим самопроголошеного президента Білорусь Алєксандра Лукашенка розширює власну так звану ПВК "ГардСервіс". Туди намагаються влаштувати частину вагнерівців. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що зараз вагнерівців "розмазують як масло по хлібу" на різні напрямки. Хтось їде на контракт в Росію, хтось – в Африку. А частину намагаються залишити в Білорусі.
- З 15 вересня Лондон вважає приналежність до ПВК "Вагнера" або активну підтримку діяльності цієї злочинної групи кримінальним порушенням. За підтримку можуть ув'язнити на 14 років. "Група Вагнера" була додана до списку організацій, заборонених у Великій Британії, разом з 78 іншими організаціями.
- Структури Росгвардії почали наймати на роботу членів ПВК "Вагнера". Свій рекрутинг російських ексзеків Росгвардія веде із серпня 2023 року. Повідомлення про набір до Росгвардії з'явилися у закритих чатах родичів бойовиків ПВК наприкінці літа 2023 року. Так, родички колишніх ув'язнених розповіли, що колишніх вагнерівців запросили служити до Росгвардії, при цьому перевірку вдалося пройти не всім.