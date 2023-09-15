Російські ЗМІ пишуть, що генерал Сєргєй Суровікін перебуває у Алжирі. Мета його візиту невідома, передає 24 Канал.

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Справи генерала "Армагедона" налагоджуються

Після смерті Пригожина справи Суровікіна помітно покращились. Спочатку він вперше за довгий час з'явився на публіці, потім отримав хоч якусь формальну посаду, проте на ухвалення реальних рішень він не має ніякого впливу.

Тепер генерала "Армагедона" помітили у Африці. Мета його візиту невідома. Білоруські ЗМІ зазначають, що він може збирати залишки вагнерівців під крилом міноборони.

Цікаво, що перед тим, як загинути, Євген Пригожин теж відвідував Африку.

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