Російські ЗМІ пишуть, що генерал Сєргєй Суровікін перебуває у Алжирі. Мета його візиту невідома, передає 24 Канал.
Дивіться також Нова посада замість ліквідації: чому Путін помилував Суровікіна
Справи генерала "Армагедона" налагоджуються
Після смерті Пригожина справи Суровікіна помітно покращились. Спочатку він вперше за довгий час з'явився на публіці, потім отримав хоч якусь формальну посаду, проте на ухвалення реальних рішень він не має ніякого впливу.
Тепер генерала "Армагедона" помітили у Африці. Мета його візиту невідома. Білоруські ЗМІ зазначають, що він може збирати залишки вагнерівців під крилом міноборони.
Цікаво, що перед тим, як загинути, Євген Пригожин теж відвідував Африку.
Генерал Суровікін: останні новини
- Одразу після ліквідації ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина нібито випустили з-під варти російського генерала Сєргєй Суровікін. Проте зараз Кремль намагається приховати всі воєнні злочини, тож й надалі усуватиме спільників й важливих свідків. Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Він припустив, коли кремлівський диктатор Владімір Путін ліквідує воєнного злочинця Суровікіна.
- Сєргєй Суровікін раніше командував армією російських загарбників в Україні. Його зняли з цієї посади після невдалого заколоту ватажку найманців Євгенія Пригожина в Росії. Воєнний злочинець міг стати головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, всі представники ради міністрів оборони СНД підтримали його кандидатуру одностайно.
- Таке призначення демонстративно безглузде для ексочільника ПКС Росії. Таку думку висловив представник українського ГУР Андрій Юсов. Поки у Кремлі не підтвердили нове призначення Суровікіна. Повідомляють про це російські так звані ЗМІ та місцеві депутати.