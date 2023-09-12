Таку думку висловив представник українського ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Radio NV, інформує 24 Канал. Наразі дана інформація перевіряється.

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Безглузда посада

Поки у Кремлі не підтвердили нове призначення Суровікіна. Повідомляють про це російські так звані ЗМІ та місцеві депутати.

"Якщо уявити, що це правда, то більш безглуздої та порожньої посади собі важко уявити. Йдеться навіть не про ОДКБ, посада в цьому блоці сьогодні також ні на що би не впливала. Але якийсь комітет у непрацюючому і фактично неіснуючому СНД — це зовсім уже ляпас, скажімо так, і репутаційний, і політичний", – сказав Юсов у інтерв'ю.

Натомість в українській розвідці підтвердили події, які відбувалися з генералом "Армагеддоном". Повідомлялося про слідчі дії, тиск, обмеження виконання обов'язків, свободи пересування, спілкування з родиною та підлеглими.

"Це все мало місце", – підтвердив представник ГУР.

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