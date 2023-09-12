Такое мнение высказал представитель украинского ГУР Андрей Юсов в интервью Radio NV, информирует 24 Канал. В настоящее время данная информация проверяется.

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Бессмысленная должность

Пока в Кремле не подтвердили новое назначение Суровикина. Сообщают об этом российские так называемые СМИ и местные депутаты.

"Если представить, что это правда, то более бессмысленной и пустой должности трудно представить. Речь идет даже не об ОДКБ, должность в этом блоке сегодня тоже ни на что бы не влияла. Но какой-то комитет в неработающем и фактически несуществующем СНГ — это совсем уж пощечина, скажем так, и репутационная, и политическая", – сказал Юсов в интервью.

В украинской разведке подтвердили события, которые происходили с генералом "Армагеддоном". Сообщалось о следственных действиях, давлении, ограничении исполнения обязанностей, свободе передвижения, общении с семьей и подчиненными.

"Это все имело место", – подтвердил представитель ГУР.

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