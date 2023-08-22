Российские пропагандистские СМИ сообщают, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего Воздушно-космическими силами России. Его кресло занял Валерий Герасимов, передает 24 Канал.
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Суровикина сократили
Путин снял Сергея Суровикина с должности командующего воздушно-космическими силами. Теперь он заместитель Валерия Герасимова, занявшего место "генерала Армагеддона".
Суровикин до сих пор находится в изоляции после однодневного мятежа главы ЧВК "Вагнера" Пригожина. После событий в июне его ни разу не видели на публике. Никаких официальных заявлений Кремля о местонахождении Суровикина нет.
Кроме этого, российские СМИ сообщают, что Гиркин находится в прединфарктном состоянии в СИЗО.
"Генерал Армагеддон" исчез: последние новости
- Бывший командующий оккупационными войсками России Сергей Суровикин был задержан после мятежа Пригожина. По словам собеседников "Дождя", решение о судьбе военного преступника Суровикина до сих пор не принято, поскольку вокруг него идет аппаратная борьба, а санкции Путина пока нет.
- Также появлялась информация, что российского генерала Сергея Суровикина далее удерживают и допрашивают в Москве. Вместе с ним через несколько часов после неудачного мятежа Пригожина задержали еще несколько высокопоставленных российских военных.
- Неизвестно и наверняка, что именно российским властям нужно от Суровикина. Он, безусловно, мог знать о мятеже Пригожина. Однако вряд ли был его соорганизатором или как-то помогал в подготовке.