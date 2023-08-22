Российские пропагандистские СМИ сообщают, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего Воздушно-космическими силами России. Его кресло занял Валерий Герасимов, передает 24 Канал.

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Суровикина сократили

Путин снял Сергея Суровикина с должности командующего воздушно-космическими силами. Теперь он заместитель Валерия Герасимова, занявшего место "генерала Армагеддона".

Суровикин до сих пор находится в изоляции после однодневного мятежа главы ЧВК "Вагнера" Пригожина. После событий в июне его ни разу не видели на публике. Никаких официальных заявлений Кремля о местонахождении Суровикина нет.

Кроме этого, российские СМИ сообщают, что Гиркин находится в прединфарктном состоянии в СИЗО.

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