Источники "Дождя" утверждают, что генерал Суровикин арестован. Пропавший после мятежа Пригожина 24 июня Суровикин до сих пор не найден. Западные СМИ пишут, что его задержали и допрашивали.
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Суровикина задержали в день мятежа
"О Суровикине подтверждают и мои источники: он арестован, он за решеткой. Его задержали в день мятежа и в течение трех дней его семья даже не знала, где он находится", – сказал журналист "Дождя" Михаил Фишман.
По словам собеседников "Дождя", решение о судьбе военного преступника Суровикина до сих пор не принято, поскольку вокруг него идет аппаратная борьба, а санкции Путина пока нет.
В то же время, по мнению источников "Дождя", сам Суровикин не участвовал в мятеже, а только "бесконтрольно снабжал Пригожину боеприпасы".
Что известно о задержании Суровикина
- Суровикин, как и командующий оккупационными войсками России Валерий Герасимов, исчез после мятежа Пригожина. Однако Герасимов 10 июля явился публично.
- Ему вместо Суровикина докладывал начальник штаба воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Афзалов. Этот факт еще больше посеял сомнений в судьбе Суровикина.
- Издание The New York Times сообщило, что Суровикин был заранее осведомлен о мятеже Пригожина. Поэтому российские власти проверяют его причастность.
- В Financial Times заявили, что генерал действительно задержан. Соответствующую информацию подтверждают сразу 3 источника. В ГУР МО заявили, что российские спецслужбы серьезно взялись за деятельность Суровикина.
- 13 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Суровикина не помещали в СИЗО, однако неоднократно допрашивали его роль в мятеже. Накануне вечером супруга Суровикина, по словам собеседника газеты, поддерживающего с ней связь, сказала, что генерал не вернулся с работы.