Источники "Дождя" утверждают, что генерал Суровикин арестован. Пропавший после мятежа Пригожина 24 июня Суровикин до сих пор не найден. Западные СМИ пишут, что его задержали и допрашивали.

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Суровикина задержали в день мятежа

"О Суровикине подтверждают и мои источники: он арестован, он за решеткой. Его задержали в день мятежа и в течение трех дней его семья даже не знала, где он находится", – сказал журналист "Дождя" Михаил Фишман.

По словам собеседников "Дождя", решение о судьбе военного преступника Суровикина до сих пор не принято, поскольку вокруг него идет аппаратная борьба, а санкции Путина пока нет.

В то же время, по мнению источников "Дождя", сам Суровикин не участвовал в мятеже, а только "бесконтрольно снабжал Пригожину боеприпасы".

Что известно о задержании Суровикина