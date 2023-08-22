Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Сєргєя Суровікіна зняли із посади командувача Повітряно-космічних сил Росії. Його крісло зайняв Валєрій Гєрасімов, передає 24 Канал.
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Суровікіна скоротили
Путін зняв Сєргєя Суровікіна з посади командувача повітряно-космічних сил. Тепер він замісник Валєрія Гєрасімова, який зайняв місце "генерала Армагедона".
Суровікін досі перебуває в ізоляції після одноденного "заколоту" голови ПВК "Вагнера" Пригожина. Після подій у червні його жодного разу не бачили на публіці. Жодних офіційних заяв Кремля щодо місцеперебування Суровікіна немає.
Крім цього, російські ЗМІ повідомляють, що Гіркін у передінфарктному стані у СІЗО.
"Генерал Армагедон" зник: останні новини
- Колишнього командувача окупаційними військами Росії Сєргєя Суровікіна затримали після заколоту Пригожина. За словами співрозмовників "Дождя", рішення щодо долі воєнного злочинця Суровікіна досі не ухвалено, оскільки навколо нього триває апаратна боротьба, а санкції Путіна поки що немає.
- Також з'являлась інформація, що російського генерала Сєргєя Суровікіна далі утримують та допитують в Москві. Разом з ним за декілька годин після невдалого заколоту Пригожина затримали ще декількох високопоставлених російських військових.
- Невідомо й напевне, що саме російській владі потрібно від Суровікіна. Він, безумовно, міг знати про заколот Пригожина. Однак навряд чи був його співорганізатором або ж якось допомагав у підготовці.