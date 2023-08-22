Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Сєргєя Суровікіна зняли із посади командувача Повітряно-космічних сил Росії. Його крісло зайняв Валєрій Гєрасімов, передає 24 Канал.

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Суровікіна скоротили

Путін зняв Сєргєя Суровікіна з посади командувача повітряно-космічних сил. Тепер він замісник Валєрія Гєрасімова, який зайняв місце "генерала Армагедона".

Суровікін досі перебуває в ізоляції після одноденного "заколоту" голови ПВК "Вагнера" Пригожина. Після подій у червні його жодного разу не бачили на публіці. Жодних офіційних заяв Кремля щодо місцеперебування Суровікіна немає.

Крім цього, російські ЗМІ повідомляють, що Гіркін у передінфарктному стані у СІЗО.

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