В Минобороны Британии сообщили, что руководство Воздушно-космических сил России предположительно находится под сильным давлением по улучшению ПВО над Западом Россией.

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Начальник штаба ВКС России попал под раздачу

В британской разведке отметили, что удары вглубь России стратегически важны и критичны для Путина, поскольку он верил, что полномасштабное вторжение будет иметь лишь незначительное прямое влияние на россиян.

Давление, вероятно, будет особенно оказываться на начальника штаба Воздушно-космических сил России, генерала-полковника Виктора Афзалова,

– добавило британское ведомство.

Тем временем британцы отметили, что главнокомандующий ВКС России генерал Сергей Суровикин остается отсутствующим на рабочем городе – Кремль подозревает его в сговоре с Пригожиным во время мятежа в июне 2023 года.

Между тем, британцы отметили, что главнокомандующий ПКС России генерал Сергей Суровикин остается отсутствующим на рабочем городе – Кремль подозревает его в сговоре с Пригожиным во время мятежа в июне 2023 года.

Тем временем беспилотные летательные аппараты регулярно налетают на Москву. Также в Минобороны Великобритании предположили, что в последнее время по России якобы прилетают советские ракеты С-200. Такой предварительный вывод там сделали учитывая "участившиеся сообщения". Однако, отметим, что Украина не сообщала об использовании этих ракет по России.

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