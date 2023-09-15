Российские СМИ пишут, что генерал Сергей Суровикин находится в Алжире. Цель его визита неизвестна. 24 Канал.
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Дела генерала "Армагедона" налаживаются
После смерти Пригожина дела Суровикина заметно улучшились. Сначала он впервые за долгое время появился на публике, затем получил хоть какую-то формальную должность, однако на принятие реальных решений не имеет никакого влияния.
Теперь генерал "Армагедон" был замечен в Африке. Мета его визита неизвестна. Белорусские СМИ отмечают, что он может собирать остатки вагнеровцев под крылом минобороны.
Интересно, что перед тем, как погибнуть, Евгений Пригожин тоже посещал Африка.
Генерал Суровикин: последние новости
- Сразу после ликвидации предводителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина якобы выпустили из-под стражи российского генерала Сергея Суровикина. Однако сейчас Кремль пытается скрыть все военные преступления, поэтому и дальше будет устранять сообщников и свидетелей. Такое мнение 24 канала высказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Он предположил, что кремлевский диктатор Владимир Путин ликвидирует военного преступника Суровикина.
- Сергей Суровикин ранее командовал армией российских захватчиков в Украине. Его сняли с этого поста после неудачного мятежа предводителя наемников Евгения Пригожина в России. Военный преступник мог стать главой координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны. По предварительной информации, все представители совета министров обороны СНГ поддержали его кандидатуру единодушно.
- Такое назначение демонстративно бессмысленно для эксчельника ПКС России. Такое мнение высказал представитель украинского ГУР Андрей Юсов. Пока в Кремле не подтвердили новое предназначение Суровикина. Сообщают об этом российские так называемые СМИ и местные депутаты.