Российские СМИ пишут, что генерал Сергей Суровикин находится в Алжире. Цель его визита неизвестна. 24 Канал.

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Дела генерала "Армагедона" налаживаются

После смерти Пригожина дела Суровикина заметно улучшились. Сначала он впервые за долгое время появился на публике, затем получил хоть какую-то формальную должность, однако на принятие реальных решений не имеет никакого влияния.

Теперь генерал "Армагедон" был замечен в Африке. Мета его визита неизвестна. Белорусские СМИ отмечают, что он может собирать остатки вагнеровцев под крылом минобороны.

Интересно, что перед тем, как погибнуть, Евгений Пригожин тоже посещал Африка.

Генерал Суровикин: последние новости