Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, что новый командующий оккупантов, генерал-полковник десантно-воздушных войск Михаил Теплинский настроен против военного руководства России. Он может повторить судьбу Сергея Суровикина.

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"Мы теперь все внимательно следим за судьбой генерала Теплинского, потому что очевиден его конфликт с Шойгу и Герасимовым. <...> В этом клубке, конечно, этот генерал метит на место по крайней мере Герасимова. Об этом время от времени возникают сплетни", – отметила Романова.

По ее словам, в России осталась только одна сила – это армия. Поскольку ее общее руководство слишком бездарно, штыки военных могут повернуться куда угодно. Возможно, будем наблюдать новый мятеж по примеру Евгения Пригожина.

"Вполне возможно, тем более свято место пусто не бывает. И Пригожин возник не на пустом месте, и Суровикин. Вот теперь генерал Теплинский. Я думаю, что возникнут еще подобные фигуры, потому что война продолжается", – объяснила Романова.

Обратите внимание! Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 23 июня устроил мятеж в России и вместе со своими наемниками дошел до Липецкой области, но после разговора с Александром Лукашенко развернул колонны назад. Спустя два месяца Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

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В путинском окружении заинтересованы в том, чтобы Шойгу и Герасимов сохранили свои должности министра обороны и главы генштаба соответственно. Они предсказуемы – такие же коррупционеры, как все.

Поэтому, скорее всего, у Теплинского и других талантливых генералов нет шансов. Очевидно, что это выгодно Украине.

"Эта борьба обостряется – она очень интересна", – подытожила Романова.

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