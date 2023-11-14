У зверненні до Путіна, яке опинилося у мережі, вагнерівець каже, що зеки спокутували свою вину, пише 24 Канал. Судячи зі слів вагнерівця, він родом з Красноярського краю.

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Вагнерівець записав звернення до Путіна

Найманець бідкається, що він з в'язниці пішов на війну "захищати" Росію, а також заявляє, що голосував за Путіна. Він каже, що пішов на війну заради Путіна та Росії.

Зек жаліється, що ні Путін, ні Росія нічого йому за це не дали. Водночас вагнерівець нарікає, що має важке поранення. За словами найманця, у нього немає одного ока, а інше – проопероване.

Він бідкається, що йому не видають пенсію і навіть не беруть на роботу. Зек в ультимативній формі закликає Путіна розібратися з проблемами та віддати вагнерівцям те, що вони заробили.

Навіть тобі, плішивий, ми доведемо, що "Вагнер" – сила,

– каже зек-найманець.

Звернення вагнерівця до Путіна: дивіться відео

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