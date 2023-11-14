В обращении к Путину, оказавшемуся в сети, вагнеровец говорит, что зэки искупили свою вину, пишет 24 Канал. Судя по словам вагнеровца, он родом из Красноярского края.
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Вагнеровец записал обращение к Путину
Наемник жалуется, что он из тюрьмы пошел на войну "защищать" Россию, а также заявляет, что голосовал за Путина. Он говорит, что пошел на войну ради Путина и России.
Зек жалуется, что ни Путин, ни Россия ничего ему за это не дали. В то же время вагнеровец сетует, что имеет тяжелое ранение. По словам наемника, у него нет одного глаза, а другой – прооперирован.
Он жалуется, что ему не выдают пенсию и даже не берут на работу. Зек в ультимативной форме призывает Путина разобраться с проблемами и отдать вагнеровцам то, что они заработали.
Даже тебе, плешивый, мы докажем, что "Вагнер" – сила,
– говорит зек-наемник.
Обращение вагнеровца к Путину: смотрите видео
Что известно об участии ЧВК "Вагнера" в войне против Украины
- Россия использовала вагнеровцев во время полномасштабной войны против Украины. Бывший предводитель боевиков Евгений Пригожин, якобы погибший в авиакатастрофе 23 августа, вербовал в ЧВК российских зеков.
- Вагнеровцы отличились в боях за Бахмут, где несли большие потери. Известно, что большие потери наемников были связаны с тем, что зэков бросали в пехотные штурмы.
- Весной 2023 года между Пригожиным и российским военным руководством назрел конфликт из-за боеприпасов. В результате Пригожин вывел своих наемников из Украины.
- В июне 2023 года Пригожин возглавил кратковременный мятеж в России и почти дошел до Москвы. После неудачного мятежа он договорился, что вагнеровцы разместят в Беларуси.
- В конце концов, Пригожин якобы погиб в авиакатастрофе, хотя разведка Украины пока не может подтвердить эту информацию.