В обращении к Путину, оказавшемуся в сети, вагнеровец говорит, что зэки искупили свою вину, пишет 24 Канал. Судя по словам вагнеровца, он родом из Красноярского края.

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Вагнеровец записал обращение к Путину

Наемник жалуется, что он из тюрьмы пошел на войну "защищать" Россию, а также заявляет, что голосовал за Путина. Он говорит, что пошел на войну ради Путина и России.

Зек жалуется, что ни Путин, ни Россия ничего ему за это не дали. В то же время вагнеровец сетует, что имеет тяжелое ранение. По словам наемника, у него нет одного глаза, а другой – прооперирован.

Он жалуется, что ему не выдают пенсию и даже не берут на работу. Зек в ультимативной форме призывает Путина разобраться с проблемами и отдать вагнеровцам то, что они заработали.

Даже тебе, плешивый, мы докажем, что "Вагнер" – сила,

– говорит зек-наемник.

Обращение вагнеровца к Путину: смотрите видео

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