Істерика, – аналітик із США відповів, що вплинуло на гучні заяви Трампа

Дональд Трамп знову зробив заяву, яка викликала резонанс у США. Політик прокоментував війну в Україні, натякнувши на можливість "дати сторонам поборотися", поки вони не домовляться про мир.

Американський професор Скотт Лукас в ефірі 24 Каналу назвав реакцію Трампа "істерикою", пояснивши, що подібні емоційні сплески з'являються щоразу, коли президенту не вдається досягти бажаного ефекту. Такі заяви, за словами аналітика, є спробою показати силу там, де він фактично не має впливу.

Чому реакцію Трампа назвали істеричною?

Дональд Трамп під час одного з останніх виступів знову прокоментував війну в Україні. Політик заявив, що "іноді потрібно дозволити сторонам воювати доти, доки вони не будуть готові до перемир'я". Його слова викликали хвилю критики у США, адже прозвучали як натяк на відмову від підтримки Києва. Саме на цю заяву відреагував американський професор Скотт Лукас, назвавши її відірваною від реальності.

Це істерика Трампа. Щоразу, коли йому не вдається укласти мирну угоду й отримати Нобелівську премію миру, він каже: "Я забираю свій м'яч і йду додому",

– пояснив аналітик зі США.

Такі реакції свідчать не про стратегічне бачення, а про емоційне прагнення показати силу там, де її фактично немає. Водночас Вашингтон продовжує шукати шляхи постачання зброї Україні навіть у періоди політичних суперечок. Після рішень у Конгресі частину озброєнь передають через партнерів по НАТО, щоб забезпечити безперервність допомоги. Такий механізм став можливим завдяки зусиллям відповідальних представників адміністрації.

Зараз військові поставки США надходять до України через продажі країнам НАТО. Це включає засоби протиповітряної оборони, фронтове обладнання і, можливо, ракетні системи для контратак по росіянах,

– пояснив американський аналітик.

Завдяки цьому Україні продовжують надходити необхідні ресурси для оборони. Сполучені Штати також беруть участь у плануванні оборони НАТО та заохочують союзників збільшувати витрати на безпеку.

Чому США не можуть відмовитись від НАТО та України?

Адміністрація у Вашингтоні нині глибше інтегрована в структуру НАТО, ніж кілька років тому. Сполучені Штати беруть участь у спільному плануванні оборони, стимулюють союзників збільшувати витрати та зміцнюють східний фланг Альянсу. Відмова від підтримки України означала б ослаблення самого НАТО і втрату довіри партнерів.

Якщо зараз відійти від України, доведеться відійти й від НАТО. У Штатах достатньо людей, які розуміють, що не можна ігнорувати європейську оборону, бо Путін становить найсерйознішу загрозу для Європи з часів Другої світової,

– зауважив Лукас.

Таким чином, позиція США залишається ключовою у стримуванні російської агресії. Попри політичні суперечки, у Вашингтоні розуміють, що стабільність Європи напряму залежить від підтримки України та єдності Альянсу. Реальна політика США формується не емоціями, а колективними рішеннями Конгресу та оборонних відомств.

