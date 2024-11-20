Втратила житло і чоловіка․ Історія мешканки Запоріжжя, яка 2 роки чекала на компенсацію

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Тетяна Залевська — переселенка із Запоріжжя. Нині разом із маленькою донькою жінка проживає в Івано-Франківську. Туди родина переїхала на початку повномасштабної війни, а вже в жовтні Тетяна отримала звістку, що ворог вщент зруйнував їх житло, а з-під руїн дістали тіло її чоловіка. Минуло два роки, а на місці їхнього під'їзду і досі діра. Відбудовувати цю частину дев'ятиповерхівки міська влада не планує. Чи вдалося родині отримати відшкодування?

Цей матеріал створила команда платформи "Свій дім" спеціально для 24 Каналу.

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Мрія про власне житло, яку вдалося втілити у життя

У 2019 році Тетяна разом із чоловіком придбали велику двокімнатну квартиру в одному зі спальних районів Запоріжжя. За словами жінки, вони тішились, що їхня оселя знаходиться в одному з найекологічніших районів міста. Поруч новенький дитячий майданчик та вся необхідна інфраструктура, зокрема, школа для доньки. Аби заробити на власне житло, чоловік Тетяни поїхав працювати в Польщу.

Це було дуже бажане придбання. Гроші ми збирали понад 5 років, а батьки відкладали ще довше. Ця квартира спочатку була непримітна, але дуже простора. Ми почали робити ремонт. Першою зробили дитячу кімнату для доньки. Мене приваблював простір оселі, особливо кухня. Вона була досить велика, як я і мріяла,

– пригадує Тетяна Залевська.



Тетяна Залевська / Фото з особистого архіву Тетяни Залевської

Вже за три роки, навесні 2022 року, Тетяні довелось покинути власний дім, і як виявилося, назавжди. Евакуюватися на захід України допомогли друзі родини. Дорога тривала 4 доби, адже усі траси були переповнені.

Планували їхати за кордон, але не вийшло. Залишились жити у двоюрідної сестри в Івано-Франківську, а чоловік залишився в Запоріжжі у нашій квартирі. Після масованих обстрілів в місті він забрав батьків до себе. Думав, що так буде безпечніше для них,

– розповіла Тетяна.

В одну мить втратила коханого чоловіка та рідний дім

Клуби диму, вогонь, автівки, що вибухають через пожежу та крики людей на руїнах будинку — серед усього цього на відео у соціальних мережах Тетяна розпізнала свій рідний двір у Запоріжжі.

Перші хвилини після влучання російської ракети в будинок: дивіться відео

9 жовтня 2022 року в дев'ятиповерхівку на вулиці Зестафонська, 8 поцілила російська ракета Х-22. Внаслідок обстрілу загинуло 19 людей, ще 77 дістали поранень. Також вщент зруйнований четвертий під'їзд будинку, пошкоджені сусідні багатоповерхівки. 150 родин залишились без житла. Квартира Тетяни Залевської опинилася в епіцентрі вибуху. Тіло її чоловіка діставали з-під завалів.

Дев'ятиповерхівка, де жила Тетяна Залевська, після російського обстрілу. 9 жовтня 2024 рік / Фото Альони Нойгард

Сестра чоловіка приїхала на місце обстрілу. Спочатку знайшли батька, він був майже неушкоджений, мама дістала травм. За кілька годин знайшли й чоловіка, але вже мертвого. Сусіди наші, через стінку, їх не знайшли. Спрацювала сигналізація на вулиці, і чоловік мій вискочив, почав відчиняти вхідні двері і стався вибух. Але хоча б тіло змогли дістати і поховати нормально, бо кімната, де він ночував, – там діра,

– пригадує Тетяна.



Тетяна Залевська з чоловіком та донькою / Фото з особистого архіву Тетяни

Минуло два роки, а на місці будинку і досі руїни

Аби відкрити кримінальну справу за фактом смерті чоловіка та знищення житла, Тетяна Залевська написала заяви до прокуратури та СБУ. Після – залишила заявку на державну допомогу єВідновлення в Дії. Для цього жінка завантажила фото та відео, де зафіксовані наслідки руйнування її оселі, та пакет необхідних документів, що підтверджують її особу та право власності. До цього додала опис пошкодженого майна, дату та місце, де це сталося.

Спочатку я отримала позитивну відповідь, але потім мою заявку відхилили, адже міська рада прийняла рішення відбудовувати 4 під'їзд в нашому будинку,

– каже Тетяна.

Торік в липні на відновлення багатоповерхівки на Зестафонскій, 8 із державного бюджету виділили понад 249 мільйонів гривень.

Постанова КМУ від 25 липня 2023 року №770 про виділення фінансування на капітальний ремонт будинку на вулиці Зестафонська, 8 / Скриншот

Тодішній секретар міської ради Анатолій Куртєв зазначав, що при стабільному фінансуванні відбудову завершать до кінця 2024 року. Вже в серпні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури оголосила тендер на капітальний ремонт будинку з очікуваною вартістю у 274 мільйони гривень. Його було скасовано через, ймовірно, завищені ціни. За місяць були оголошені повторні закупівлі зі зменшеною вартістю проєкту — до 181 мільйона гривень. Однак і ці торги скасовували через відсутність зацікавлених сторін. В березні цього року новий очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров зустрівся із жителями пошкодженого будинку.

Іван Федоров на зустрічі з мешканцями будинку на Зестафонській / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

Посадовець запропонував капітально відремонтувати 1 та 2 під'їзди, а мешканцям 3 та 4 – видати грошові сертифікати на придбання іншого житла. Згодом на сесії Запорізької міськради депутати визнали економічно недоцільним повне відновлення будинку і підтримали запропонований варіант від очільника ОВА.

Нині реконструкція двох під'їздів на Зестафонській, 8 триває, а жителі двох інших – почали отримувати сертифікати на житло. Зокрема і Тетяна Залевська.



Реконструкція пошкодженого будинку на вулиці Зестафонська, 8 / Фото Запорізької ОВА

Що таке житловий сертифікат та як його отримати

Житлові сертифікати — це державна програма компенсації за знищене житло, яка дає змогу придбати нову квартиру чи будинок. Його можуть використати лише власники житла або його прямі спадкоємці. Він не може бути переданий третім особам.



Як виглядає житловий сертифікат в Дії / Фото Мінцифри

Юрист правозахисної групи "Січ" Ілля Шиян пояснює, що існує дві "гілки" отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене житло. Перше – це державна програма, друга – ініціативи місцевого самоврядування.

Державна програма компенсації – це єВідновлення. Потрібно через ЦНАПи, Дію чи виконавчий орган міської/селищної ради подати заяву. Підготувати пакет документів та акт обстеження житла. Місцева ініціатива – це зазвичай невеликі суми. Одноразова чи щомісячна допомога,

– зазначає Шиян.



Ілля Шиян / Фото з особистого архіву юриста

За словами Іллі Шияна, важливо розуміти, під яку категорію підпадає заявка на відшкодування:

Пошкоджене житло, яке можна відновити; Капітально пошкоджене житло, яке можна відновити; Зруйноване житло, яке не підлягає відновленню.

Саме для останньої категорії і пропонують житлові сертифікати. Аби розрахувати їхню суму, потрібно площу зруйнованої квартири/будинку помножити на середню вартість за 1 квадратний метр на вторинному ринку певного регіону. Для приватних будинків також враховують регіон, в якому було знищене майно, та рік будівництва, а для квартир, крім цього, важлива ще кількість кімнат.

Для оформлення відшкодування ключовим документом є акт обстеження житла, який надає комісія, що створена при військовій адміністрації. До їхнього складу входять представники: виконавчого комітету сільської селищної, міської ради та громадськості. Обов'язково має бути фахівець, який здобув вищу освіту у галузі "Будівництва та архітектури" або людина, що має досвід роботи у сфері будівництва. Кількість представників від громадськості не може бути меншою однієї третини загального складу комісії (повинно бути не менш як п’ять осіб).

Який алгоритм використання житлового сертифіката

Після отримання житлового сертифіката людина має звернутися до державного реєстратора чи нотаріуса та припинити право власності у зв’язку зі знищенням нерухомості. Це одна з найважливіших умов, зазначає керівниця програми "Правова безпека власності" та колишня заступниця міністра юстиції Ольга Оніщук. За її словами, скористатися житловим сертифікатом можна впродовж 5 років і придбати житло в будь-якому куточку України, крім територій, що тимчасово окуповані.

У зверненні про фінансування придбання житла у розмірі, визначеному в житловому сертифікаті, має зазначатися така інформація: відомості щодо житла (адреса, площа, кількість кімнат), попередньо узгоджена з власником/замовником будівництва ціна, дані про житловий сертифікат (номер та дата, сума компенсації), контакти отримувача компенсації (номер телефону, поштова та електрона адреси),

– розповіла Ольга Оніщук.



Ольга Оніщук / Фото з фейсбук-сторінки юристки

Після резервування коштів потрібно звернутися до нотаріуса для оформлення купівлі-продажу. Придбане майно не можна продавати чи дарувати протягом 5 років, зазначає Ольга Оніщук. Також, фахівчиня наголошує, що житлові сертифікати не отримують люди, що засуджені за злочини проти основ національної безпеки та їх спадкоємці.

Отримати житловий сертифікат можуть і співвласники зруйнованих осель. Для цього потрібно зареєструвати заявку в Дії, або кожному індивідуально, або подати одну колективну. Суму відшкодування будуть визначати «компенсаційні» комісії на місцях у рівній частці для всіх співвласників. Проте кожен отримає свій житловий сертифікат для придбання нерухомості на первинному або вторинному ринках. Співвласники можуть використати сертифікати окремо або придбати спільне житло.

Пріоритет у розгляді заяви мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, мобілізовані, сім'ї загиблих військових, багатодітні родини, люди з інвалідністю I та II груп. Люди, які перебувають за кордоном, теж можуть подаватись на сертифікати. Однак потрібно, щоб на місці був присутній уповноважений представник, щоб комісія могла скласти акт на знищений об’єкт або надати додаткові документи (підтвердити наявність пільг заявника тощо).

99 житлових сертифікатів отримали жителі Запорізької області

185 заявок на отримання житлового сертифіката зареєстровано в Запорізькій області. Про це розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Запорізької ОДА Віталій Литвиненко.



Віталій Литвиненко / Фото Запорізької ОВА

По 102 заявах прийнято позитивне рішення і сформовані сертифікати – 99 сертифікатів на суму 128 мільйонів гривень, а також три власники житла отримали грошову компенсацію для можливості будівництва житла безпосередньо,

– зазначив посадовець.

Сертифікат на суму 1 мільйон 217 тисяч гривень отримала і Тетяна Залевська. Жінка розповідає, що поки не визначилась, де купуватиме житло.

Я поки не планую повертатися в Запоріжжя через безпекову ситуацію, і тут дитина має змогу вчитися. Проте за ці гроші в Івано-Франківську купити квартиру майже нереально. Подивимось, як воно буде. Але добре, що отримала саме житловий сертифікат, бо не уявляю, як жити в будинку, де загинув мій чоловік,

– зазначає Тетяна Залевська.

Квартира Тетяни Залевської після російського удару / Фото з особистого архіву Тетяни Залевської

Загалом в Запорізькій області в базі пошкодженого та знищеного майна зареєстровано 926 багатоквартирних будинків та 2349 приватних домоволодінь. На території активних бойових дій в Степногірській, Гуляйпільській та Оріхівських територіальних громадах подано 144 заяви на отримання компенсації за знищене житло. За 127 з них розгляд зупинено через неможливість проведення обстеження з міркувань безпеки.