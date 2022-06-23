Іванішвілі дійсно боїться Путіна, – грузинський політексперт про позицію Грузії у війні

Якщо Україна вступить до ЄС раніше, ніж Грузія, то грузинський народ відреагує добре. Проте погано щодо власної влади.

Про це в ефірі 24 каналу розповів грузинський політичний експерт Гела Васадзе.

Важливо Білорусь може надати територію біля кордону України для військової бази Росії, – Генштаб

На його думку, це станеться, тому що грузинська влада змогла розгубити всі можливості, які в них були.

Ставлення грузинської влади до української після 24 лютого

Гела Васадзе пояснив, що у них в країні українське питання не зовнішньополітичне, а внутрішньополітичне. Для грузинської влади очільники України – частина опозиції. Про це відверто сказав премʼєр Грузії, коли заявив, що "у влади України перебуває грузинська опозиція".

"Вони впевнені, що біля влади є друзі Міхеіла Саакашвілі, а друзі Міхеіла Саакашвілі не можуть бути їх друзями", – зазначив Гела Васадзе.

Є ще один момент. Вони дійсно бояться Путіна. Конкретно Іванішвілі дійсно боїться Путіна. Він у свій час втікав від нього, ховався,

– зазначив Гела Васадзе.

На думку експерта, в Іванішвілі є особистий страх. Він може бути навіть ірраціональний.

"Не будемо забувати, що Бідзіна Іванішвілі – це російський олігарх. Він взяв свої гроші в Росії. Там у нього багато, скажімо так, колишніх партнерів", – додав Васадзе.

Крім того, грузинський політичний експерт зазначив, що наразі Іванішвілі виконує функцію, де фактично приймає всі стратегічно важливі рішення в країні.

Чому грузинська влада боїться Путіна: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше Давид Арахамія робив заяву щодо Бідзіна Іванішвілі. Він стверджував, що той тісно пов'язаний із російською політичною верхівкою. Нардеп ініціював запровадження міжнародних санкцій проти грузина.

Давид Арахамія зазначав, що були оприлюднені плівки, які підтверджують зв'язок олігарха з так званою "елітою" Росії.

Крім того, він наголосив, "уся політика влади Грузії – це виконання вказівок Кремля. Це і є причина їхньої риторики про невизнання воєнних злочинів Росії, а також спроб допомогти обійти санкції.