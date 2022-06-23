Иванишвили действительно боится Путина, – грузинский политексперт о позиции Грузии в войне

Если Украина вступит в ЕС раньше Грузии, то грузинский народ отреагирует хорошо. Однако плохо по отношению к собственной власти.

Об этом в эфире 24 канала рассказал грузинский политический эксперт Гела Васадзе.

Важно Беларусь может предоставить территорию у границы Украины для размещения военной базы России

По его мнению, это произойдет, потому что грузинские власти смогли растерять все возможности, которые у них были.

Отношение грузинских властей к украинским после 24 февраля

Гела Васадзе объяснил, что у них в стране украинский вопрос не внешнеполитический, а внутриполитический. Для грузинских властей главы Украины – часть оппозиции. Об этом откровенно сказал премьер Грузии, когда заявил, что "у властей Украины находится грузинская оппозиция".

"Они уверены, что у власти есть друзья Михеила Саакашвили, а друзья Михеила Саакашвили не могут быть их друзьями", – отметил Гела Васадзе.

Есть еще один момент. Они действительно боятся Путина. Конкретно Иванишвили действительно боится Путина. Он в свое время убегал от него, скрывался,

– отметил Гела Васадзе.

По мнению эксперта, у Иванишвили есть личный страх. Он может быть даже иррационален.

"Не будем забывать, что Бидзина Иванишвили – это российский олигарх. Он взял свои деньги у России. Там у него много, скажем так, бывших партнеров", – добавил Васадзе.

Кроме того, грузинский политический эксперт отметил, что в настоящее время Иванишвили выполняет функцию, где фактически принимает все стратегически важные решения в стране.

Почему грузинские власти боятся Путина: смотрите видео

Напомним, что ранее Давид Арахамия делал заявление в отношении Бидзина Иванишвили. Он утверждал, что он тесно связан с российской политической верхушкой. Нардеп инициировал введение международных санкций против грузина.

Давид Арахамия отмечал, что были обнародованы пленки, подтверждающие связь олигарха с так называемой "элитой" России.

Кроме того, он подчеркнул, "вся политика властей Грузии – это выполнение указаний Кремля. Это и есть причина их риторики о непризнании военных преступлений России, а также попыток помочь обойти санкции".